Airbus e Singapore completano con successo le prove di volo HTeaming

Airbus

(Teleborsa) -e la(DSTA) dihanno concluso con successo una pionieristica campagna di prove di volopresso una base aerea di Singapore. Questa dimostrazione in volo segna la prima volta in assoluto in cui HTeaming ha coinvolto un sistema aereo a pilotaggio remoto (UAS) Airbus Flexrotor e l’elicottero H225M della Republic of Singapore Air Force (RSAF).L’iniziativa fa seguito a unfirmato nel giugno dello scorso anno nell’ambito del quale i due partner hanno esplorato come il teaming tra piattaforme con equipaggio e senza equipaggio possa migliorare la consapevolezza situazionale e i risultati delle missioni attraverso una campagna di dimostrazioni in volo.Le, condotte a gennaio utilizzando scenari simulati, hanno dimostrato che unpuò accedere in modo sicuro ai dati in tempo reale provenienti da un UAS, estendendo in modo significativo il raggio visivo dell’aeromobile e la sicurezza complessiva della missione. Per dimostrare questa capacità, l’H225M e il Flexrotor hanno operato in teaming in una missione di ricerca e soccorso, fornendo una consapevolezza situazionale avanzata.Nell’ambito della collaborazione, Airbus ha gestito la progettazione dele la sua integrazione sull’, comprese architetture di data-link specializzate. Questa integrazione ha consentito all’equipaggio dell’elicottero di ricevere ed elaborare dati in tempo reale dal Flexrotor, mantenendo al contempo il comando e controllo diretto dell’UAS. Questa sinergia ha facilitato un rapido processo decisionale e l’esecuzione delle missioni, riducendo al minimo l’esposizione dell’equipaggio ad ambienti ad alto rischio."La complessità delle operazioni moderne richiede soluzioni in grado di adattarsi in tempo reale. La dimostrazione di volo riuscita sottolinea l’impegno della DSTA verso l’innovazione e le solide partnership con l’industria per fornire soluzioni all’avanguardia. Rappresenta un passo positivo nello sviluppo delle capacità di teaming per migliorare l’efficacia delle missioni della RSAF, garantendo al contempo che il processo decisionale umano rimanga al centro delle operazioni. Questo risultato ci dà fiducia per andare oltre e ridefinire i confini di ciò che è possibile per operazioni più dinamiche", ha dichiarato, Director Air Systems, Defence Science and Technology Agency."Il teaming riuscito rappresenta un vero punto di svolta per le moderne operazioni tattiche. Questa campagna di volo illustra pienamente la capacità di sfruttare tecnologie dual-use a supporto di operazioni sicure. Valorizzando i punti di forza di entrambe le piattaforme, i comandanti aerei dispongono di una consapevolezza situazionale senza precedenti in missioni complesse e in ambienti ad alto rischio", ha dichiarato, Executive Vice President of Global Business di Airbus Helicopters.