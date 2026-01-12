ATON Green Storage, Renzo Lusetti si dimette dal CdA

ATON Green Storage

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel mercato dell'ingegnerizzazione e produzione di sistemi di accumulo di energia per impianti fotovoltaici, ha reso noto che il consigliere di amministrazionedi amministrazione, con efficacia a decorrere dalla data odierna, in ragione di motivi personali. Il consigliere dimissionario non detiene azioni della società.