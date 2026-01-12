Milano 17:35
ATON Green Storage, Renzo Lusetti si dimette dal CdA
(Teleborsa) - ATON Green Storage, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel mercato dell'ingegnerizzazione e produzione di sistemi di accumulo di energia per impianti fotovoltaici, ha reso noto che il consigliere di amministrazione Renzo Lusetti ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione, con efficacia a decorrere dalla data odierna, in ragione di motivi personali. Il consigliere dimissionario non detiene azioni della società.

