Banca di Credito Popolare conferisce a Nexi Payments il ramo d’azienda di merchant acquiring

Nexi

(Teleborsa) -(BCP) ha sottoscritto una partnership strategica con, la PayTech italiana leader in Europa, nel business delL’operazione, conclusa a fine dicembre 2025 a seguito dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti, consiste nel, da parte di BCP, del, comprendente circa 4.700 terminali POS in dotazione a circa 3.400 esercenti.L’accordo consente a BCP di collocare, attraverso la propria rete distributiva, iper gli esercenti, con l’obiettivo di incrementare ed evolvere i servizi di accettazione di pagamenti digitali, sia per i punti vendita del territorio, sia per i merchant online.La partnership con Nexi si inserisce nel percorso di innovazione di BCP e consente alla Banca didi prodotti e servizi nei sistemi di incasso per le imprese del territorio, mantenendo e potenziando al contempo un modello di relazione fondato sulla prossimità e sul presidio diretto della clientela locale.Per, l’operazione è una conferma del proprio, cui offre prodotti, servizi e soluzioni best in class a livello europeo, supportandole attivamente nel loro percorso di innovazione e digitalizzazione.