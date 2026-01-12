Milano 11:06
45.528 -0,42%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 11:06
10.125 +0,01%
Francoforte 11:06
25.275 +0,05%

Banca di Credito Popolare conferisce a Nexi Payments il ramo d’azienda di merchant acquiring

Accordo consente a BCP di collocare prodotti e soluzioni di incasso di Nexi

Banche, Finanza
Banca di Credito Popolare conferisce a Nexi Payments il ramo d’azienda di merchant acquiring
(Teleborsa) - Banca di Credito Popolare (BCP) ha sottoscritto una partnership strategica con Nexi, la PayTech italiana leader in Europa, nel business del merchant acquiring.

L’operazione, conclusa a fine dicembre 2025 a seguito dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti, consiste nel conferimento a Nexi Payments, da parte di BCP, del ramo d’azienda di merchant acquiring, comprendente circa 4.700 terminali POS in dotazione a circa 3.400 esercenti.

L’accordo consente a BCP di collocare, attraverso la propria rete distributiva, i prodotti e le soluzioni di incasso di Nexi per gli esercenti, con l’obiettivo di incrementare ed evolvere i servizi di accettazione di pagamenti digitali, sia per i punti vendita del territorio, sia per i merchant online.

La partnership con Nexi si inserisce nel percorso di innovazione di BCP e consente alla Banca di ampliare l’offerta di prodotti e servizi nei sistemi di incasso per le imprese del territorio, mantenendo e potenziando al contempo un modello di relazione fondato sulla prossimità e sul presidio diretto della clientela locale.

Per Nexi, l’operazione è una conferma del proprio ruolo di partner strategico delle banche italiane, cui offre prodotti, servizi e soluzioni best in class a livello europeo, supportandole attivamente nel loro percorso di innovazione e digitalizzazione.
Condividi
```