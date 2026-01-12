Biesse, ingresso di Caterina De Rossi come Chief Human Resources Officer

(Teleborsa) - Biesse
, multinazionale quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo e materiali compositi, ha annunciato l'ingresso di Caterina De Rossi nel ruolo di Chief Human Resources Officer
e qualifica di Dirigente con responsabilità strategiche.
De Rossi ha maturato un articolato percorso professionale in contesti multinazionali complessi
, quali BMW, Tetra Pak e Champion, ricoprendo ruoli di leadership Risorse Umane con responsabilità crescenti e respiro internazionale.
Contestualmente Enrico Tinti
, con pluriennale esperienza di direzione della funzione HR di Biesse e gestione di progetti di formazione,
assume il ruolo di Biesse Academy Director
e guiderà il nuovo polo di sviluppo delle competenze del Gruppo a livello globale.
"L'ingresso di Caterina De Rossi come Chief Human Resources Officer riflette una scelta chiara: rafforzare l'area Risorse Umane come fattore fondamentale per tradurre le priorità strategiche del Gruppo in scelte organizzative, modelli di sviluppo e competenze coerenti - ha dichiarato l'AD Roberto Selci
- Inoltre, la nomina di Enrico Tinti alla guida della nuova Biesse Academy, la sua solida professionalità, unita alla reputazione all'interno del Gruppo e alla conoscenza dell'organizzazione, rappresentano elementi chiave per rafforzare le competenze, per continuare ad essere la realtà di riferimento nel nostro settore, l'azienda da scegliere e in cui crescere".