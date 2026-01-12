BNP Paribas, nuova emissione di Certificates 6 Premi Fissi Cash Collect Callable su panieri di azioni

BNP Paribas

(Teleborsa) -amplia la propria offerta di soluzioni di investimento con una. I Certificates hanno una, con scadenza fissata al 15 gennaio 2030, e favoriscono la diversificazione del portafoglio, permettendo di investire su diversi settori del comparto azionario.I nuovi Certificate sono pensati per investitori alla ricerca die prevedono sei premi fissi mensili compresi tra lo 0,83% (9,96% su base annua) e l’1,45% (17,40% su base annua) dell’Importo Nozionale, corrisposti indipendentemente dall’andamento dei sottostanti nei primi sei mesi., i prodotti possono continuare a pagare premi mensili potenziali con Effetto Memoria, anche in presenza di moderati ribassi dei sottostanti, purché la quotazione di tutte le azioni del paniere sia pari o superiore al Livello Barriera.A partire, inoltre, in corrispondenza di ciascuna data di valutazione mensile, l’Emittente ha lail Certificate al 100% dell’Importo Nozionale, riconoscendo contestualmente il premio dovuto, con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.Qualora il Certificate non venga rimborsato anticipatamente, a scadenza sono possibili due scenari: a) se la quotazione di tutti i sottostanti è pari o superiore al Livello Barriera, il Certificate rimborsa l’Importo Nozionale e corrisponde il premio mensile, oltre agli eventuali premi non pagati in precedenza grazie all’Effetto Memoria; b) se la quotazione di almeno uno dei sottostanti è inferiore al Livello Barriera, il Certificate rimborsa un importo commisurato alla performance del peggiore dei sottostanti, con conseguente perdita parziale o totale dell’Importo Nozionale.I Certificate con sottostanti denominati insono dotati di Opzione Quanto, che neutralizza il rischio di cambio tra l’euro e la valuta di denominazione dei titoli azionari.