BNP Paribas, nuova emissione di Certificates 6 Premi Fissi Cash Collect Callable su panieri di azioni

(Teleborsa) - BNP Paribas
amplia la propria offerta di soluzioni di investimento con una nuova emissione di Certificates 6 Premi Fissi Cash Collect Callable su panieri di azioni
. I Certificates hanno una durata quadriennale
, con scadenza fissata al 15 gennaio 2030, e favoriscono la diversificazione del portafoglio, permettendo di investire su diversi settori del comparto azionario.
I nuovi Certificate sono pensati per investitori alla ricerca di flussi cedolari ricorrenti
e prevedono sei premi fissi mensili compresi tra lo 0,83% (9,96% su base annua) e l’1,45% (17,40% su base annua) dell’Importo Nozionale, corrisposti indipendentemente dall’andamento dei sottostanti nei primi sei mesi.Dal settimo mese
, i prodotti possono continuare a pagare premi mensili potenziali con Effetto Memoria, anche in presenza di moderati ribassi dei sottostanti, purché la quotazione di tutte le azioni del paniere sia pari o superiore al Livello Barriera.
A partire dal sesto mese
, inoltre, in corrispondenza di ciascuna data di valutazione mensile, l’Emittente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente
il Certificate al 100% dell’Importo Nozionale, riconoscendo contestualmente il premio dovuto, con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.
Qualora il Certificate non venga rimborsato anticipatamente, a scadenza sono possibili due scenari: a) se la quotazione di tutti i sottostanti è pari o superiore al Livello Barriera, il Certificate rimborsa l’Importo Nozionale e corrisponde il premio mensile, oltre agli eventuali premi non pagati in precedenza grazie all’Effetto Memoria; b) se la quotazione di almeno uno dei sottostanti è inferiore al Livello Barriera, il Certificate rimborsa un importo commisurato alla performance del peggiore dei sottostanti, con conseguente perdita parziale o totale dell’Importo Nozionale.
I Certificate con sottostanti denominati in valuta diversa dall’euro
sono dotati di Opzione Quanto, che neutralizza il rischio di cambio tra l’euro e la valuta di denominazione dei titoli azionari.