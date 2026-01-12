Milano 14:11
45.724 +0,01%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 14:11
10.136 +0,11%
Francoforte 14:11
25.388 +0,50%

Finanza
BNP Paribas, nuova emissione di Certificates 6 Premi Fissi Cash Collect Callable su panieri di azioni
(Teleborsa) - BNP Paribas amplia la propria offerta di soluzioni di investimento con una nuova emissione di Certificates 6 Premi Fissi Cash Collect Callable su panieri di azioni. I Certificates hanno una durata quadriennale, con scadenza fissata al 15 gennaio 2030, e favoriscono la diversificazione del portafoglio, permettendo di investire su diversi settori del comparto azionario.

I nuovi Certificate sono pensati per investitori alla ricerca di flussi cedolari ricorrenti e prevedono sei premi fissi mensili compresi tra lo 0,83% (9,96% su base annua) e l’1,45% (17,40% su base annua) dell’Importo Nozionale, corrisposti indipendentemente dall’andamento dei sottostanti nei primi sei mesi.

Dal settimo mese, i prodotti possono continuare a pagare premi mensili potenziali con Effetto Memoria, anche in presenza di moderati ribassi dei sottostanti, purché la quotazione di tutte le azioni del paniere sia pari o superiore al Livello Barriera.

A partire dal sesto mese, inoltre, in corrispondenza di ciascuna data di valutazione mensile, l’Emittente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente il Certificate al 100% dell’Importo Nozionale, riconoscendo contestualmente il premio dovuto, con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.

Qualora il Certificate non venga rimborsato anticipatamente, a scadenza sono possibili due scenari: a) se la quotazione di tutti i sottostanti è pari o superiore al Livello Barriera, il Certificate rimborsa l’Importo Nozionale e corrisponde il premio mensile, oltre agli eventuali premi non pagati in precedenza grazie all’Effetto Memoria; b) se la quotazione di almeno uno dei sottostanti è inferiore al Livello Barriera, il Certificate rimborsa un importo commisurato alla performance del peggiore dei sottostanti, con conseguente perdita parziale o totale dell’Importo Nozionale.

I Certificate con sottostanti denominati in valuta diversa dall’euro sono dotati di Opzione Quanto, che neutralizza il rischio di cambio tra l’euro e la valuta di denominazione dei titoli azionari.

