Milano 10:18
47.160 -0,02%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 10:18
10.814 +0,07%
Francoforte 10:18
25.142 -0,14%

Borsa: Andamento laterale per Milano (-0,16%)

Il FTSE MIB prende il via a 47.095,13 punti

Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto -0,16%, a quota 47.095,13 in apertura.
