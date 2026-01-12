Milano 12-gen
45.732 +0,03%
Nasdaq 12-gen
25.788 +0,08%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 12-gen
10.141 +0,16%
Francoforte 12-gen
25.405 +0,57%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per il Nasdaq-100 (+0,08%)

Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 25.787,66 punti

In breve, Finanza
Chiude sulla parità l'indice dei titoli tecnologici USA, che propone sul finale un +0,08% e archivia gli scambi a 25.787,66 punti.
