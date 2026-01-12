Cerved: ricavi delle imprese in ripresa nel 2026

(Teleborsa) - Secondo ilnel biennioè attesa una ripresa dei fatturati delle imprese italiane. La crescita sarà, ma sul fronte delle esportazioni l’impatto dei dazi penalizzerà in particolareLe previsioni per il 2026 indicano un generale miglioramento, con i fatturati reali iSono le principali evidenze emerse daldi dicembre, lo studio di Cerved che analizza l’evoluzione dei ricavi delle imprese italiane nel 2026-27 su un campione di 750.000 società di capitali. Nelloritenuto il più probabile, il tessuto produttivo italiano dovrebbe registrare un aumento dei fatturati (+1,6% nel biennio), nonostante l’incertezza internazionale e i primi effetti della politica protezionistica USA. In questo quadro, la(favoriti dalla stabilizzazione dell’inflazione e dal parziale recupero del reddito disponibile delle famiglie), daQualora dovesse invece verificarsi lo scenario più pessimistico, al momento meno probabile, non vi sarebbe alcuna ripresa, anzi, i fatturati vedrebbero una contrazione: -0,2% nel 2026 e -0,9% nel 2027. In questa, il quadro geopolitico è nettamente peggiorativo, con aggravamento dei conflitti, rallentamento del commercio internazionale, tensioni nei mercati finanziari e politica monetaria restrittiva."Le nostre stime indicano per il 2026-27 un ritorno a una crescita moderata dei fatturati, dopo un 2025 ancora debole, ma con una forte eterogeneità settoriale. La dinamica aggregata nasconde infatti una polarizzazione crescente:domanda interna ed export ad alto valore aggiunto, mentre altri, in particolare il Sistema Moda e parte del manifatturiero tradizionale, restano sotto pressione - commenta-. Il riassetto del commercio internazionale e l’effetto dei dazi stanno infatti premiando i comparti più differenziati e penalizzando quelli con minore potere di prezzo, comprimendo i margini nonostante la tenuta dei ricavi. In questo contesto, la capacità delle imprese di adattare modelli produttivi ed export sarà decisiva quanto il quadro macroeconomico".La ricerca analizza ancheevidenziando i primi esiti dei dazi statunitensi. Il confronto tra l’andamento generale delle esportazioni e quello verso i soli Stati Uniti mostra fenomeni distinti: alcuni comparti hanno beneficiato di un effetto di anticipazione degli acquisti, soprattutto nella prima parte dell’anno, che ha determinato una decisa crescita delle esportazioni. La Farmaceutica, ad esempio,L’anticipazione degli acquisti ha contributo ai risultati positivi anche per i settori dell’: ilAnalizzando i diversi settori produttivi, nel 2025 il manifatturiero mostra un segno positivo nel comparto delmentre il- in particolare- evidenziano le maggiori flessioni di fatturato. In calo anche lementre i Servizi continuano l’andamento positivo.Nello scenario base,con i fatturati reali in aumento dello 0,9%. I comparti migliori saranno Informazione e Comunicazione (+2,9%), Metalli e Lavorazione dei metalli (+1,8%), Servizi non finanziari (+1,7%), Mezzi di Trasporto e Servizi Immobiliari (+1,5%), Elettrotecnica/Informatica e Costruzioni (+1,4%), Sistema Casa, Chimica e Farmaceutica e Altri Beni di consumo (+1,1%). Fra i settori più performanti (in positivo anche nello scenario worst) troviamo: Costruzione di Infrastrutture (+14%), Carpenteria Metallica (+11%), Calcestruzzo (+10,3%), Impianti Fotovoltaici e da altre fonti rinnovabili (+8,5%), Gestione Aeroporti (+6,8%), Industria Ferrotranviaria e Servizi Informatici e Software (+5,7%).In forte controtendenza è invece atteso il, in difficoltà sia sulIn questo comparto i settori più impattati saranno: Pelletteria e Valigeria (-3,6%), Calzature classiche e sportive (-3,5%), Abbigliamento (-2,9%) e anche Macchine per l’Industria tessile, Cuoio e Calzature (-3,9%). Ad essi si affiancano Editoria di Quotidiani e periodici (-6,2%), Impianti per l’Edilizia (-3,7%), Call Center (-3,63%), Carta per usi grafici (-3,15%), Trasporti Marittimi (-3%), che nello scenario worst vedrebbero raddoppiare il calo di fatturato, avvicinandosi in molti casi alle pessime performance del 2025.Le previsioni al 2027 rispetto al 2026 nello scenario base mostrano un generale miglioramento (+0,7%). Tra i comparti manifatturieri, i Mezzi di Trasporto sono previsti in recupero (+2,5%) con le buone performance settoriali di Produzione di Aeromobili e Treni. Per le Macchine e la Componentistica Elettromeccanica è attesa una leggera crescita (+0,3%) grazie all’export. Anche il Sistema Casa dovrebbe registrare una ripresa (+1,4%).Nelle Costruzioni si avrà un calo fisiologico dovuto alla fine degli incentivi pubblici, non compensato dagli investimenti infrastrutturali del PNRR (risultato finale: -0,6%).Nei primi otto mesi del 2025 le esportazioni italiane sono cresciute del 2,6%, con andamenti differenziati tra i diversi comparti: a fronte del -2,5% dell’Elettromeccanica (macchine e componentistica) - principale voce del Made in Italy - del -5,5% del Sistema Moda e del -3% della Chimica, le Specialità Farmaceutiche hanno registrato un boom del +36,7%. Anche: +4,6% per i prodotti di Largo Consumo, grazie soprattutto a Formaggi, Caffè, Prodotti di Cioccolato e Acqua minerale, e +11% per i prodotti dell’Agricoltura, in particolare Ortofrutta, Carni rosse e Floricoltura.Bene pure i Metalli e la Lavorazione dei Metalli (+6%), sostenuti da Metalli non Ferrosi (alluminio e rame) che compensano il calo dei prodotti in acciaio, e i Mezzi di Trasporto, trainati dalla Cantieristica (+49,1%). Scendono invece l’Automotive (-9,4%), i Prodotti Intermedi (-0,7%) - penalizzati dai Manufatti in Plastica e dalla Carta per usi grafici - i prodotti ICT (per la diminuzione di richiesta di chip dal settore auto) e il Sistema Casa (-1,9%).Focalizzando invece l’attenzione sulle sole esportazioni verso gli Stati Uniti, tra gennaio e agosto 2025 sonoSe però si escludono Farmaceutica e Cantieristica, il saldo è negativo di -5,5%. Gli altri comparti del Made in Italy, infatti, hanno registrato flessioni, in particolare il Sistema Moda (-5,2%) e l’Elettromeccanica (-7,8%), che vede in calo tutte le macchine salvo quelle per il settore alimentare, cartario, metallurgico e oil&gas (nella Componentistica Elettromeccanica cresce la domanda di accumulatori, turbine a gas e trasformatori per data center e AI). Nelrisultano però ancora in crescita e si nota una discrepanza tra gli andamenti a valore e quelli in quantità: i produttori dei settori più a monte, come il Tessile e i Tessuti Tecnici, hanno dovuto assorbire parte dei costi aggiuntivi dovuti ai dazi, rispetto a chi realizza prodotti finiti.Il Vino, cresciuto fino a giugno per l’effetto scorte, è in decrescita da luglio (-3,6%), mentre l’Olio di oliva cresce a volume del 16,1% ma cala a valore del 14,6%, avendo dovuto assorbire i dazi per rimanere competitivo. La tenuta di Pasta (+4,7% a valore, +8,2% a volume), Acqua minerale (+16,4%; +18,9%), Liquori (-7,8%; +0,3%) e Prodotti da forno (+4,0%; +5,5%) è stata ottenuta sacrificando i prezzi di vendita. In forte aumento, per l’effetto scorte, le esportazioni di Formaggi (+12,1%), Caffè (+35,6%), Cioccolato (+36,8%), Surgelati (+29,6%).Infine, il comparto deiSono molto eterogenei, tuttavia, gli effetti a livello di settore: i prodotti meno differenziati hanno subito un drastico calo degli acquisti (Siderurgia -23,4%, Lavorazione a freddo -31,3%), mentre i prodotti a più alto valore aggiunto hanno visto il costo dei dazi "assorbito" dagli importatori americani: Fonderie +10,6% a valore (-13,9% a volume); Bulloneria speciale +16,1% (-1,2%); Generatori di vapore +31,8% (+20,6%); Alluminio per prodotti destinati all’aerospazio +1% (+1,6%).