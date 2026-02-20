ELES, ricavi 2025 a 36,2 milioni (+25%)

ELES Semiconductor Equipment

(Teleborsa) - I dati pre-consuntivi relativi ai ricavi delle vendite consolidati, al 31 dicembre 2025, di, PMI innovativa, mostranopari a circa Euro 36,2 milioni in lieve crescita rispetto ai 35,7 milioni di euro del 31 dicembre 2024. I ricavi sono stati sostenuti dalla crescita delle vendite nei mercati finali Industrial ed AI (+25%) ed A&D (+11%), che hanno compensato la contrazione del mercato Automotive (-17%).Sotto il profilo geografico,si sono confermate le aree d'investimento trainanti nei primi tre trimestri del 2025. Al contrario, il Nord America e l'Europa hanno registrato contrazioni rispettivamente dell'11% e del 46%. Si prevede che Cina, Taiwan e Corea manterranno il primato nella spesa per attrezzature fino al 2027, mentre le restanti regioni monitorate vedranno unaripresa degli investimenti nel biennio 2026-2027, spinta dagli incentivi governativi, dalle politiche di regionalizzazione e dall'espansione delle capacità specializzate.In questo quadro, i ricavi delladel Gruppo Eles, pari a circa 22,8 milioni di euro,sono statisostenuti dalle vendite a nuovi clienti nel mercato finale Industrial & AI, che ha registrato un aumento del 25%, in linea con la crescita del mercato nel segmento Burn-In e che ha sostanzialmente compensato il calo registrato sul mercato finale Automotive (-17%), dove la domanda è rimasta debole. Complessivamente, il fatturato della Divisione Semiconduttori è diminuito del 3% rispetto al 31 dicembre 2024.All’interno della Divisione Semiconduttori, i ricavi della linea di prodotto Test Systems sono aumentati del 15% grazie all'acquisizione di nuovi clienti, in particolare nel mercato Industrial & AI e rappresentano il 32% deiricavitotali. Con una quota del 31% dei ricavi complessivi, la linea Test Applicationssi conferma il principale driver distintivo del Gruppo, grazie all’applicazione della metodologia RETE, che permette di fornire ai clienti soluzioni ad alto valore aggiunto per il miglioramento della loro competitività.I ricavi della(Aerospace & Defense) sono pari a circa Euro 13,4 milioni in crescita del 11% rispetto ai 12,1 milioni di euro del 31 dicembre 2024 e rappresentano il 37% dei ricavi totali. La performance è stata sostenuta dalle linee di prodotto Sistemi di Test e Applicazioni di Test, che hanno più che compensato la flessione della componente Off-Load (ingegneria pura) e confermato ilriposizionamento della Divisione verso un’offerta più scalabile e a maggior valore aggiunto, avviato con l’integrazione delle competenze di I&D ELES e Campera e CBL Electronics.