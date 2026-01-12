G.M. Leather, aumento di capitale al via il 19 gennaio con sconto del 15%

(Teleborsa) - Il CdA di G.M. Leather
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli, ha stabilito i termini e le condizioni dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea del 19 dicembre 2025
. Le risorse raccolte attraverso l'aumento di capitale consentiranno di proseguire la strategia di espansione per linee esterne già avviata
, cogliendo le attuali opportunità di consolidamento nel settore della concia, caratterizzato dalla presenza di target complementari in grado di rafforzare ulteriormente la piattaforma industriale del gruppo. Al contempo, permetterà di riequilibrare la struttura finanziaria, migliorando i principali indicatori economico-patrimoniali e garantendo al gruppo la flessibilità necessaria per intervenire con tempestività sulle opportunità di crescita e investimento.
Più in particolare, il CdA ha determinato di emettere fino a un massimo di 5.913.550 nuove azioni ordinarie G.M. Leather, al prezzo per nuova azione di 0,76 euro
, per un controvalore complessivo pari a massimi 4.494.298,00 euro, con termine finale di sottoscrizione al 30 giugno 2026.
Il prezzo di emissione è stato determinato anche sulla base dell'andamento del titolo della società, e in particolare tenendo conto cioè della media ponderata dei prezzi ufficiali del titolo G.M. Leather degli ultimi 3 mesi pari a 0,8964 euro (considerando come ultimo prezzo di chiusura quello del 9 gennaio 2026) e applicando uno sconto pari a circa il 15%
in linea con operazioni similari. Inoltre, il prezzo incorpora uno sconto pari a circa il 13% rispetto al prezzo di chiusura del 9 gennaio 2026. Le nuove azioni sono offerte in opzione agli azionisti nel rapporto di 10 nuove azioni ogni 19 azioni detenute. I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il 19 gennaio 2026 e il 5 febbraio 2026 compresi . Gli stessi diritti di opzione saranno negoziabili su Euronext Growth Milan dal 19 gennaio
2026 al 30 gennaio 2026 compresi.
La società ha ricevuto in data 19 dicembre 2025 impegni di sottoscrizione per complessivi 2 milioni di euro
da parte di Assunta S.r.l. (per 1,5 milioni), mediante l'esercizio di parte dei propri diritti, e di Smart Capital
(per 500 mila euro), mediante l'esercizio dei propri diritti e l'acquisto dei relativi diritti di opzione eventualmente disponibili o la sottoscrizione di eventuali azioni rimaste inoptate. Tali impegni rappresentano complessivamente circa il 45% dell'ammontare dell'aumento di capitale.(Foto: Kelly Sikkema | Unsplash)