G.M. Leather, concluso AuCap da 4,5 milioni di euro. Dario Micheli entra in CdA

G.M. Leather

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli, ha comunicato che si èe alla luce dell'integrale sottoscrizione delle stesse da parte di un investitore terzo italiano, a un prezzo di 0,76 euro per azione e quindi per un importo pari a complessivi 2.100.632,40 euro, venendo a detenere circa il 16% del capitale sociale.L'aumento di capitale è stato completato con l'integrale sottoscrizione di tutte le 5.913.550 azioni ordinarie di nuova emissione, ad un prezzo di 0,76 euro per azione, per un, comprensivo di sovrapprezzo."Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati ottenuti dall'aumento di capitale, che testimoniano l'apprezzamento del mercato e degli investitori verso il valore intrinseco del nostro gruppo - ha dichiarato l'- Questo grande successo è un chiaro segnale di fiducia nel nostro progetto e nella solidità delle prospettive future. Continueremo con impegno a realizzare il nostro piano strategico, con l'obiettivo di generare valore sostenibile per tutti i nostri stakeholder".La società ha anche comunicato che l'amministratoreha rassegnato le propriedalla carica con effetto immediato per ragioni professionali. Boscato non è titolare di azioni della società.Il CdA ha quindi proceduto allaquale nuovo componente del CdA. Micheli è un manager e imprenditore con oltre quarant'anni di esperienza nel settore finanziario, con competenze nel private banking, asset management e wealth management. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di vertice presso primarie istituzioni bancarie e società di gestione patrimoniale. È presidente e co-fondatore di Valori Asset Management."Ho avuto il privilegio di incontrare una, capace di rappresentare un punto di riferimento per la crescita in un distretto italiano che è sinonimo di eccellenza globale nel settore della gestione della pelle - ha affermato Micheli - Sono entusiasta di poter portare la mia esperienza al servizio del consiglio di amministrazione, contribuendo a rafforzare e accelerare questo percorso di crescita, creando valore e opportunità".