G.M. Leather, concluso AuCap da 4,5 milioni di euro. Dario Micheli entra in CdA

(Teleborsa) - G.M. Leather
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli, ha comunicato che si è conclusa con successo l'offerta delle residue 2.763.990 azioni inoptate rivenienti dall'aumento di capitale
e alla luce dell'integrale sottoscrizione delle stesse da parte di un investitore terzo italiano, a un prezzo di 0,76 euro per azione e quindi per un importo pari a complessivi 2.100.632,40 euro, venendo a detenere circa il 16% del capitale sociale.
L'aumento di capitale è stato completato con l'integrale sottoscrizione di tutte le 5.913.550 azioni ordinarie di nuova emissione, ad un prezzo di 0,76 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 4.494.298 euro
, comprensivo di sovrapprezzo.
"Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati ottenuti dall'aumento di capitale, che testimoniano l'apprezzamento del mercato e degli investitori verso il valore intrinseco del nostro gruppo - ha dichiarato l'AD Simone Voltolin
- Questo grande successo è un chiaro segnale di fiducia nel nostro progetto e nella solidità delle prospettive future. Continueremo con impegno a realizzare il nostro piano strategico, con l'obiettivo di generare valore sostenibile per tutti i nostri stakeholder".
La società ha anche comunicato che l'amministratore Luca Boscato
ha rassegnato le proprie dimissioni
dalla carica con effetto immediato per ragioni professionali. Boscato non è titolare di azioni della società.
Il CdA ha quindi proceduto alla cooptazione di Dario Micheli
quale nuovo componente del CdA. Micheli è un manager e imprenditore con oltre quarant'anni di esperienza nel settore finanziario, con competenze nel private banking, asset management e wealth management. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di vertice presso primarie istituzioni bancarie e società di gestione patrimoniale. È presidente e co-fondatore di Valori Asset Management.
"Ho avuto il privilegio di incontrare una realtà imprenditoriale con un potenziale straordinario
, capace di rappresentare un punto di riferimento per la crescita in un distretto italiano che è sinonimo di eccellenza globale nel settore della gestione della pelle - ha affermato Micheli - Sono entusiasta di poter portare la mia esperienza al servizio del consiglio di amministrazione, contribuendo a rafforzare e accelerare questo percorso di crescita, creando valore e opportunità".(Foto: Kelly Sikkema | Unsplash)