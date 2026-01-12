Gentili Mosconi, TP ICAP Midcap alza target price e la inserisce tra Top Picks

Gentili Mosconi

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato aper azione (da 3,90 euro) ilsul titolo, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti, confermando ila "" visto l'upside potenziale del 20%.Inserendo Gentili Mosconi, il broker francese afferma che la società soddisfa tutti i requisiti: un ritorno alla crescita organica in anticipo rispetto al ciclo, guadagni di quote di mercato mentre i concorrenti crollano, piena integrazione verticale, un bilancio solido e un posizionamento ideale per catturare la riqualificazione del "Made in Italy".TP ICAP Midcap evidenzia la necessità per le case di lusso di lanciare nuove collezioni per riaccendere la desiderabilità, il reshoring della produzione di lusso in Francia e Italia e la riqualificazione del "Made in Italy" in un contesto di crescenti requisiti ESG - cinque gruppi del lusso sotto amministrazione controllata dal 2024, tredici sotto inchiesta - stannoOltre alle leve organiche, per Gentili Mosconi si aggiunge una serie di acquisizioni: Tintoria Comacina, Creazioni Digitali (stampa digitale), Tessili Bianchi (tessuti uniti premium) e, più recentemente, Lanificio Gatti (tessitura jacquard, cashmere). Il tutto mantenendo un bilancio solido: quasi 11 milioni di euro di cassa netta previsti entro la fine del 2025, lasciandoIl broker afferma anche che la progressiva integrazione verticale di Gentili Mosconi ne rafforza l'. "Gentili Mosconi offre esattamente ciò che Chanel,cercano: un asset strategico chiavi in ??mano che unisce un'artigianalità unica e un portafoglio clienti premium", si legge nella ricerca.