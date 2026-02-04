Orsero, TP ICAP Midcap lima target price dopo leggera revisione al ribasso delle stime

Orsero

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato aper azione (dai precedenti 26,60 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, confermando la" sul titolo visto l'upside potenziale del 36%.Gli analisti scrivono che la. Il motore operativo rimane solido, guidato da un mix di prodotti premium in crescita, da ambizioni di M&A invariate e da investimenti mirati, in particolare nel segmento fresh-cut. La deviazione dalla precedenti stime deriva da voci tecniche inferiori all'EBITDA, tra cui l'impatto di ammortamenti ai sensi dell'IFRS 16 derivante dal rinnovo del contratto di locazione della quinta nave per il periodo 2026-2028, nonché da un mix fiscale leggermente superiore alle aspettative. Di conseguenza, TP ICAP Midcap ha allineato le previsioni per il 2026 al limite superiore della guidance, con un utile netto di 29 milioni di euro (rispetto ai 33,4 milioni di euro precedenti) e rivisto il 2027 a 32,9 milioni di euro (rispetto ai 34,8 milioni di euro)."La nostra visione più ampia rimane invariata: restiamo fiduciosi nella capacità di Orsero di garantire una solida esecuzione nel 2026, in linea con la strategia di premiumizzazione perseguita negli ultimi anni - si legge nella ricerca - Sebbene il settore delle spedizioni contribuirà in misura minore, riteniamo che il profilo strutturalmente più attraente del gruppo, in particolare attraverso lo sviluppo e l'espansione del fresh-cut negli Stati Uniti, sia ancora sottovalutato. Un'a quelli del gruppo, segnerebbe un passo importante nella traiettoria strategica dell'azienda ed è coerente con il posizionamento che difendiamo da diversi mesi".Viene sottolineato che la prima campagna di approvvigionamento diinduce il gruppo a rimanere cauto; tuttavia, lo scorso anno ha mostrato un graduale miglioramento, che ha infine portato il management ad alzare gli obiettivi per il 2025. "Fino al 2026,: in uno scenario di prezzi delle banane più stabili, potrebbe fornire ulteriore supporto alle ambizioni del gruppo", viene evidenziato.