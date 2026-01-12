L'Ecopillola di Andrea Ferretti - 72 gradi nord, 40 gradi ovest: obiettivo Groenlandia

(Teleborsa) - Laè una pedina importante per imondiali. Trump ha messo gli occhi sulla regione dell'Artico per tre ordini di motivi e sta portando avanti le sue politiche espansioniste con il consueto approccio che, dalla minaccia di uno scenario peggiore approda in un accordo accettabile per tutti. E' quanto spiegato dall'economianell'ultimadedicata al tema.La Groenlandia, dopo essere stata colonizzata nel 1721 dalla Danimarca, dal 1979 è un. L'autonomia dell'isola si concretizza nell'espressione di un Parlamento e di un governo locale, con competenza su materie interne quali sanità, educazione, cultura, mentreestera sono diIn campo economico, la Groenlandia ha un'autonomia limitata, dovendo seguire le linee guida della Danimarca, sia in materia fiscale che in materia di finanza pubblica. Tuttavia, la Danimarca supporta l'economia dell'isola con unche va a coprire all'incirca il 50% della spesa pubblica dell'isola.Essenzialmente per. Il primo motivo riguarda lo. Infatti, si ritiene che la Groenlandia abbia riserve diin grado di soddisfare il 30% del fabbisogno mondiale, oltre ad enormi giacimenti di. Inoltre, si stima che la Groenlandia abbia riserve dianche offshore, pari al 13% delle risorse mondiali e riserve dipari al 30%. Da evidenziare però che lo sfruttamento di queste risorse naturali al momento è molto limitata a causa dell'attenzione del governo per le. Oggi, ad esempio, sono sospese tutte le ricerche di nuovi giacimenti di idrocarburi.Il secondo motivo riguarda invece le. E' ormai assodato che, a causa del fenomeno del riscaldamento globale, le rotte artiche sarannoe quindi sempre più al centro dellatra. In quest'ottica, ad esempio, la Cina sta spingendo insieme alla Russia sulla, un progetto che prevede una rotta commerciale marittima attrezzata con infrastrutture logistiche, porti e terminal, in grado di congiungere Asia ed Europa in tempi più contenuti rispetto alle rotte passanti per Panama e Suez. Il punto è che la Groenlandia, trovandosi esattamente nel mezzo delle rotte artiche vecchie e nuove potrebbe, appunto, intercettare questi nuovi flussi commerciali, trasformandosi in unIl terzo motivo del malsano interesse di Trump per la Groenlandia riguarda invece la. Infatti, da una parte la Groenlandia è il un punto chiave nel sistema di, dall'altra è altrettanto importante per lasituato tra Groenlandia, Islanda e Gran Bretagna, punto critico per l'entrata dei sommergibili russi in Atlantico.Molto probabilmente Trump sta. Sparare alto, minacciare, intimidire per poi trovare con le controparti un accordo sostenibile. Un accordo che in questo caso potrebbe concretizzarsi in unsull'isola accontentando, innanzitutto, il super-ego di Trump, ma in fondo anche Danimarca e Unione Europea. Se invece, in un delirio di aggressività coloniale, Trump arrivasse a ledere, in qualche modo, la sovranità del Regno di Danimarca, allora dovremmo convincerci rapidamente che le minacce alle fondamenta dell'Unione Europea non vengano più solo da Est.