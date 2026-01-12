Piquadro, fatturato 9M 2025/26 in crescita dell’1,7%, +3,4% nel solo terzo trimestre

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi
dell’esercizio 2025/2026, chiusi il 31 dicembre 2025, il Gruppo Piquadro
ha registrato un fatturato consolidato
pari a 136,8 milioni di euro, in aumento dell’1,7% rispetto all’omologo periodo chiuso al 31 dicembre 2024 quando ammontava a 134,6 milioni.
Con riferimento al marchio Piquadro
, i ricavi risultano pari a 54,4 milioni in decremento del 5,1%. Le vendite del canale DOS
hanno registrato un incremento del 5,3% (+3,9% a parità di numero di negozi) e quelle del canale e-commerce
hanno registrato un progresso del 47,8%. Il canale wholesale
ha registrato un decremento del 17,4% attribuibile alla decisione del management di introdurre il sistema di distribuzione selettiva implementato a partire da gennaio 2025.
Con riferimento al marchio The Bridge
, i ricavi risultano pari 26,6 milioni in aumento del 4,1%. Il canale DOS
ha registrato un incremento del 12,4% (+9,1% a parità di numero di negozi), mentre il canale e-commerce
risulta in un aumento del 18,2%. Il canale wholesale
ha registrato un decremento del 3,1% anche in questo caso attribuibile all’implementazione del sistema di
distribuzione selettiva.
I ricavi delle vendite realizzati dalla Maison Lancel
risultano pari a 55,8 milioni in aumento del 7,9%. Il canale DOS
ha registrato una crescita del 6,6% (+6,3% a parità di numero di negozi), mentre il canale e-commerce
risulta in un aumento del 5,5%. Il canale wholesale
risulta in un aumento del 14,6%.
Dal punto di vista geografico
il Gruppo Piquadro ha registrato nel mercato italiano
, un fatturato di 63,4 milioni, pari al 46,3% delle vendite consolidate (45,9% delle vendite consolidate al 31 dicembre 2024), in incremento del 2,5% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2024/2025. Nel mercato europeo
il Gruppo ha registrato un fatturato di 70,3 milioni, pari al 51,4% delle vendite consolidate (51,3% delle vendite consolidate al 31 dicembre 2024), in incremento dell’1,7% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2024/2025. Nell’area geografica extra europea
(denominata “Resto del mondo”) il Gruppo Piquadro ha registrato un fatturato di 3,2 milioni, pari al 2,3% delle vendite consolidate (2,7% delle vendite consolidate al 31 dicembre 2024) in decremento di circa 500 migliaia di euro rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2024/2025 in gran parte attribuibili alle chiusure di negozi in Cina
ed alle
dinamiche del mercato nell’area extra europea.
Nel terzo trimestre
dell’esercizio fiscale 2025/2026 (Ottobre-Dicembre) il Gruppo Piquadro ha registrato un fatturato pari a 48,4 milioni in crescita del 3,4%, in gran parte trainato dalle performance della Maison Lancel
in aumento del 6,2% rispetto all’analogo periodo chiuso al 31 Dicembre 2024.