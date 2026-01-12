Piquadro, fatturato 9M 2025/26 in crescita dell’1,7%, +3,4% nel solo terzo trimestre

Piquadro

(Teleborsa) - Neidell’esercizio 2025/2026, chiusi il 31 dicembre 2025, il Gruppoha registrato unpari a 136,8 milioni di euro, in aumento dell’1,7% rispetto all’omologo periodo chiuso al 31 dicembre 2024 quando ammontava a 134,6 milioni.Con riferimento al, i ricavi risultano pari a 54,4 milioni in decremento del 5,1%. Le vendite delhanno registrato un incremento del 5,3% (+3,9% a parità di numero di negozi) e quelle delhanno registrato un progresso del 47,8%. Ilha registrato un decremento del 17,4% attribuibile alla decisione del management di introdurre il sistema di distribuzione selettiva implementato a partire da gennaio 2025.Con riferimento al, i ricavi risultano pari 26,6 milioni in aumento del 4,1%. Ilha registrato un incremento del 12,4% (+9,1% a parità di numero di negozi), mentre ilrisulta in un aumento del 18,2%. Ilha registrato un decremento del 3,1% anche in questo caso attribuibile all’implementazione del sistema didistribuzione selettiva.I ricavi delle vendite realizzati dallarisultano pari a 55,8 milioni in aumento del 7,9%. Ilha registrato una crescita del 6,6% (+6,3% a parità di numero di negozi), mentre ilrisulta in un aumento del 5,5%. Ilrisulta in un aumento del 14,6%.Dal punto di vistail Gruppo Piquadro ha registrato nel, un fatturato di 63,4 milioni, pari al 46,3% delle vendite consolidate (45,9% delle vendite consolidate al 31 dicembre 2024), in incremento del 2,5% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2024/2025. Nelil Gruppo ha registrato un fatturato di 70,3 milioni, pari al 51,4% delle vendite consolidate (51,3% delle vendite consolidate al 31 dicembre 2024), in incremento dell’1,7% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2024/2025. Nell’area geografica(denominata “Resto del mondo”) il Gruppo Piquadro ha registrato un fatturato di 3,2 milioni, pari al 2,3% delle vendite consolidate (2,7% delle vendite consolidate al 31 dicembre 2024) in decremento di circa 500 migliaia di euro rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2024/2025 in gran parte attribuibili alleed alledinamiche del mercato nell’area extra europea.Neldell’esercizio fiscale 2025/2026 (Ottobre-Dicembre) il Gruppo Piquadro ha registrato un fatturato pari a 48,4 milioni in crescita del 3,4%, in gran parte trainato dalle performance dellain aumento del 6,2% rispetto all’analogo periodo chiuso al 31 Dicembre 2024.