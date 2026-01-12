Sileoni: risparmio frenato da incertezza e inflazione, salari decisivi

(Teleborsa) - "Viviamo una fase segnata daIn questo contesto è comprensibile che lavenga percepita dagli italiani come una. Lo ha detto il, intervistato da Paola Bonanni durante la trasmissione Sportello Italia in onda su Radio Rai Uno."La realtà è che oggi esistono poche alternative concrete per i risparmiatori. È anche per questo che stiamo assistendo a una forte corsa verso i titoli di Stato, che garantiscono rendimenti più elevati rispetto alle somme lasciate ferme sui conti correnti. Teoricamente non è corretto tenere liquidità improduttiva, ma nella pratica molti cittadini non hanno altre soluzioni. Inoltre, non è una polemica, è un dato di fatto: l".Sileoni ha poi collegato il tema del risparmio e del credito al potere d’acquisto, sottolineando come un ruolo decisivo lo giochi il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro. ". Senza aumenti salariali adeguati è difficile immaginare una crescita stabile dei consumi e una vera ripresa".Infine, il segretario generale della Fabi"In un’economia che va sempre più verso la digitalizzazione, le banche devono tornare a credere nelle idee, finanziare le startup e accompagnare chi investe nel futuro. È una sfida decisiva per la competitività del Paese" ha aggiunto Sileoni.