Sileoni: risparmio frenato da incertezza e inflazione, salari decisivi

(Teleborsa) - "Viviamo una fase segnata da forti elementi di incertezza geo politica internazionale, inflazione e aumento dei prezzi dei beni essenziali.
In questo contesto è comprensibile che la liquidità
venga percepita dagli italiani come una forma di sicurezza, anche se sappiamo che l’inflazione ne erode il valore"
. Lo ha detto il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni
, intervistato da Paola Bonanni durante la trasmissione Sportello Italia in onda su Radio Rai Uno.
"La realtà è che oggi esistono poche alternative concrete per i risparmiatori. È anche per questo che stiamo assistendo a una forte corsa verso i titoli di Stato, che garantiscono rendimenti più elevati rispetto alle somme lasciate ferme sui conti correnti. Teoricamente non è corretto tenere liquidità improduttiva, ma nella pratica molti cittadini non hanno altre soluzioni. Inoltre, non è una polemica, è un dato di fatto: la differenza tra quanto viene riconosciuto sui conti correnti e quanto i correntisti pagano per finanziamenti e mutui è diventata una questione di carattere sociale che riguarda milioni di persone
".
Sileoni ha poi collegato il tema del risparmio e del credito al potere d’acquisto, sottolineando come un ruolo decisivo lo giochi il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro. "Milioni di lavoratrici e lavoratori appartenenti ai principali comparti produttivi attendono il rinnovo dei contratti: parliamo di una quota rilevante dell’economia del Paese
. Senza aumenti salariali adeguati è difficile immaginare una crescita stabile dei consumi e una vera ripresa".
Infine, il segretario generale della Fabi ha invitato il sistema bancario a sostenere con maggiore convinzione imprese e innovazione.
"In un’economia che va sempre più verso la digitalizzazione, le banche devono tornare a credere nelle idee, finanziare le startup e accompagnare chi investe nel futuro. È una sfida decisiva per la competitività del Paese" ha aggiunto Sileoni.