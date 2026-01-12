UniCredit lancia "UniCredit Financial Services": più vicini ai clienti con fiducia e innovazione

(Teleborsa) - UniCredit presenta, "il nuovo brand che – afferma Unicredit in una nota – porta la consulenza finanziaria fuori sede a un livello superiore". Il nuovo brand UniCredit Financial Services rappresenterà sia l'attuale rete di circa 800Agenti myAgents, che diventerannoche la nuova rete in corso di costruzione di Consulenti Finanziari, iestendendo così l'offerta di consulenza fuori sede su tutti i prodotti inclusi gli investimenti.Entrambi – si legge nella nota –sia presso i corner nelle filiali, sia presso gli oltre cento negozi finanziari o dove il cliente preferisce."Il lancio di UniCredit Financial Services rappresenta un passo strategico nella crescita del nostro ecosistema buddy. Coniughiamo prossimità, digitalizzazione e qualità della consulenza per essere al fianco dei nostri clienti, ovunque lo desiderino", commenta