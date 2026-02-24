Orcel (Unicredit): "se l’Europa vuole trasformarsi davvero, le sue banche devono essere in prima linea"

(Teleborsa) - Il CEO di UniCredit,, ha tracciato la rotta per il rilancio della competitività europea, sottolineando come l'Europa debba recuperare sovranità in un ordine globale dove "il peso delle grandi potenze è tornato a essere un fattore strutturale". Secondo Orcel, per vincere la sfida della competitività serve un sistema finanziario solido, capace di mobilitare capitali massicci. "La diagnosi è chiara da tempo", scrive il CEO, "ciò che farà differenza, adesso, è la capacità di esecuzione". Per sprigionare il pieno potenziale del continente, Orcel invoca il completamento dell'Unione Bancaria e una "netta semplificazione del quadro regolamentare", avvertendo che nel settore bancario "il rischio maggiore è l’inerzia".Rivendicando i successi del precedente piano industriale, in un editoriale pubblicato oggi su Il Sole 24 Ore, Orcel ricorda come UniCredit abbia realizzato unche "molti ritenevano irrealizzabile", culminato nella "migliore performance della nostra storia". Tuttavia, guardando al futuro, annuncia l'avvio di, definendolo "l’inizio di una nuova era" per un banking che deve operare con "maggiore scala, agilità e determinazione".Il CEO pone l'accento sull'integrazione delle, avvertendo però che l'intelligenza artificiale senza investimenti in formazione "rischia di rimanere un esercizio solo teorico". L'obiettivo è fondere l'eccellenza digitale con la tradizione europea, preservando "il giudizio umano, fondamento della fiducia".In conclusione, Orcel lancia un appello alle: se l'Europa vuole trasformarsi, le banche devono essere messe in condizione di "allocare capitale oltre i confini nazionali". Per UniCredit, il 2026 sarà l'anno in cui "trasformare l’ambizione in azione", con l'obiettivo di "indicare la direzione e dimostrare cosa significa superare ogni limite"