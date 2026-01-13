BlackRock taglia 250 posti di lavoro nell'ambito di un regolare ciclo di licenziamenti

(Teleborsa) - BlackRock
, il più grande gestore patrimoniale del mondo, taglierà circa 250 posti di lavoro
nell'ambito di un regolare ciclo di licenziamenti per migliorare l'efficienza. Si tratta circa dell'1% della sua forza lavoro globale.
"Migliorare BlackRock è una priorità costante", ha detto un portavoce a Reuters, dopo che Bloomberg per prima aveva dato la notizia. "Ogni anno prendiamo decisioni per garantire che le nostre risorse siano allineate con i nostri obiettivi
e che siamo ben posizionati per servire i clienti oggi e in futuro", ha aggiunto.