Milano 12:01
45.676 -0,12%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 12:01
10.145 +0,05%
Francoforte 12:01
25.371 -0,14%

BlackRock taglia 250 posti di lavoro nell'ambito di un regolare ciclo di licenziamenti

Finanza
BlackRock taglia 250 posti di lavoro nell'ambito di un regolare ciclo di licenziamenti
(Teleborsa) - BlackRock, il più grande gestore patrimoniale del mondo, taglierà circa 250 posti di lavoro nell'ambito di un regolare ciclo di licenziamenti per migliorare l'efficienza. Si tratta circa dell'1% della sua forza lavoro globale.

"Migliorare BlackRock è una priorità costante", ha detto un portavoce a Reuters, dopo che Bloomberg per prima aveva dato la notizia. "Ogni anno prendiamo decisioni per garantire che le nostre risorse siano allineate con i nostri obiettivi e che siamo ben posizionati per servire i clienti oggi e in futuro", ha aggiunto.
Condividi
```