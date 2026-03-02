Milano 2-mar
46.280 -1,97%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 2-mar
10.780 -1,20%
Francoforte 2-mar
24.638 -2,56%

Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (-0,15%)

Il Dow Jones termina gli scambi a 48.904,78 punti

Non si allontana dalla parità l'indice dei principali titoli USA, che mostra un deludente -0,15%, archiviando la seduta a 48.904,78 punti.
