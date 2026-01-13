Ecosuntek, perfezionato project finance da oltre 38 milioni alla controllata Enrit Agri 1

Ecosuntek

(Teleborsa) -rende noto l’avvenuto perfezionamento dell’operazione di finanziamento su basea favore della controllata(EA 1), da parte di un pool di primari Istituti di credito, per un importo pari aEA1, controllata al 100% da Enrit, a sua volta controllata al 51% da Ecosuntek, investe in progetti di energia rinnovabile, anche tramite società controllate o partecipate, che esercitano attività di sviluppo, progettazione, realizzazione e manutenzione e gestione in esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.Il finanziamento si compone delle seguenti: “linea Anticipo PNRR” a copertura delle spese elegibili ai fini del contributo inconto capitale erogabile ai sensi del D.M. Agrivoltaico, quale anticipo dell’incasso dello stesso, scadenza 31/12/2027; “linea IVA” - finalizzata a sopperire l’integrale fabbisogno IVA dei costi di progetto, scadenza 30/12/2028; “linea base” per finanziare parte dei fabbisogni finanziari necessari alla realizzazione del progetto, a coprire l’eventuale fabbisogno operativo durante il Periodo di Disponibilità, e al pagamento dei transaction cost e scopi generali, scadenza 30/6/2038; “linea True-Up” destinata a rimborsare parte dell’equity versato una volta incassato il Contributo e assegnata la tariffa GSE, scadenza 30/6/2038; infine, “linea DSR” destinata a sopperire temporanee necessità di cassa legate ai fini del rimborso del servizio del debito, scadenza 30/6/2038.Per le linee “”, “” e “”, le erogazioni avverrannocertificati dal consulente tecnico e nel rispetto delle condizioni sospensive previste; la lineasarà erogata in un’, sempre nel rispetto delle condizioni sospensive.È previsto che lesi avverino entro la data massima di disponibilità delle linee di credito ossia entro il 30 giugno 2027.Come spiegato da Ecosuntek, "l’ottenimento ed il conseguente perfezionamento dell’operazione di finanziamento costituiscono un passaggio fondamentale per l’: la realizzazione dei progetti determinerà infatti un importantedella business unitdel Gruppo, rafforzando in tal modo la propria posizione di player nazionale di riferimento nel mercato della green power".