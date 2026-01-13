Homizy SIIQ, soci approvano bilancio e cambio di denominazione

Homizy SIIQ

Abitare In

(Teleborsa) - L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di, società operante nel settore del build-to-rent con l’innovativa formula del co-living,ha, che ha chiuso con un utile pari a 373.340 euro.L’Assemblea ha così deliberato di riportare a nuovo l'utile.L’Assemblea ha inoltre esaminato il, che presenta un Valore della Produzione di 28,1 milioni, un EBT negativo di 38,1 migliaia di euro e un Risultato Netto negativo per 466,7 migliaia di euro.I soci hanno inoltre deliberato di conferire l’alla società BDO Audit Services, stabilendo che tale incarico abbia efficacia con riferimento agli esercizi 2026-2027-2028 e pertanto fino all’approvazione dei bilanci che chiuderanno al 30 settembre 2028.L’Assemblea, in sede, ha approvato all’unanimità la1, 3 e 30 dello Statuto Sociale proposta dal Consiglio di Amministrazione che consegue allaTali modifiche riguardano l’adeguamento dello Statuto Sociale alle disposizioni del c.d. Regime SIIQ, la cui applicazione è venuta meno per il mancato rispetto dei requisiti partecipativi, in considerazione del superamento, per tre esercizi consecutivi, da parte del sociodella soglia del 60% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili.Inoltre, l’Assemblea in sede straordinaria, ha approvato all’unanimità l’prevedendo la facoltà per la Società di sottoscrivere, anche mediante il conferimento di immobili, nonché di acquistare o alienare quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), eventualmente da costituire.