Homizy SIIQ, soci approvano bilancio e cambio di denominazione

(Teleborsa) - L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Homizy SIIQ
, società operante nel settore del build-to-rent con l’innovativa formula del co-living,
ha approvato il Bilancio di Esercizio della Società al 30 settembre 2025
, che ha chiuso con un utile pari a 373.340 euro.
L’Assemblea ha così deliberato di riportare a nuovo l'utile.
L’Assemblea ha inoltre esaminato il Bilancio Consolidato del Gruppo Homizy al 30 settembre 2025
, che presenta un Valore della Produzione di 28,1 milioni, un EBT negativo di 38,1 migliaia di euro e un Risultato Netto negativo per 466,7 migliaia di euro.
I soci hanno inoltre deliberato di conferire l’incarico di revisione legale dei conti
alla società BDO Audit Services, stabilendo che tale incarico abbia efficacia con riferimento agli esercizi 2026-2027-2028 e pertanto fino all’approvazione dei bilanci che chiuderanno al 30 settembre 2028.
L’Assemblea, in sede straordinaria
, ha approvato all’unanimità la modifica degli articoli
1, 3 e 30 dello Statuto Sociale proposta dal Consiglio di Amministrazione che consegue alla perdita della qualifica di SIIQ.
Tali modifiche riguardano l’adeguamento dello Statuto Sociale alle disposizioni del c.d. Regime SIIQ, la cui applicazione è venuta meno per il mancato rispetto dei requisiti partecipativi, in considerazione del superamento, per tre esercizi consecutivi, da parte del socio Abitare In
della soglia del 60% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili.
Inoltre, l’Assemblea in sede straordinaria, ha approvato all’unanimità l’integrazione dell’art. 3 (oggetto) dello Statuto Sociale
prevedendo la facoltà per la Società di sottoscrivere, anche mediante il conferimento di immobili, nonché di acquistare o alienare quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), eventualmente da costituire.(Foto: © rawpixel)