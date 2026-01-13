Investindustrial Foundation entra nel Transition Investment Lab della NTY Abu Dhabi come Lead Partner

(Teleborsa) - Laè entrata a far parte del(TIL) dellapresso la, in qualità di Lead Partner, affiancando i partner fondatori MEASA Partners e Mubadala. La partnership rafforza un impegno condiviso volto a promuovere gli investimenti per la transizione nei mercati emergenti e di frontiera del Medio Oriente, dell’Africa e dell’Asia meridionale.Annunciata in occasione della, la collaborazione riflette il ruolo sempre più centrale della regione nello sviluppo di modelli concreti di finanza sostenibile, basati su investimenti misurabili nell’economia reale e su impatti ambientali e sociali.Laè stata formalizzata presso la NYU Abu Dhabi tra, Presidente della Investindustrial Foundation, e, Interim Vice Chancellor della NYU Abu Dhabi.Attraverso il proprio contributo, la Investindustrial Foundation sosterrà le attività del TIL in tre principali: Investimenti Istituzionali e Sviluppo Sostenibile, Investimenti Sostenibili e Mercati Privati Emergenti e Quadri di Misurazione dell’Impatto e Analisi. Nel loro insieme, questi programmi rafforzano la missione del TIL di sviluppare un centro di eccellenza in grado di offrire ricerca rigorosa e applicabile, accrescendo la consapevolezza del ruolo degli investimenti per la transizione nel rispondere alle principali sfide economiche, sociali e ambientali.In una, la collaborazione con il TIL si concentrerà su un progetto pluriennale innovativo dedicato alla sicurezza alimentare nella regione MENA, volto a individuare opportunità significative per investitori, imprese e stakeholder pubblici. Attraverso l’analisi di 112 interventi, il TIL mira a identificare aree ad alto impatto — quali la logistica alimentare, l’accesso a input agricoli a costi sostenibili e la sicurezza alimentare — in grado di generaremisurabili, rafforzare la resilienza economica e produrre benefici sociali concreti.Ilsviluppato dal TIL consente agli investitori di integrare metriche di impatto solide nei processi di origination delle operazioni e di gestione del portafoglio, garantendo l’allineamento tra performance finanziaria e risultati positivi sul piano ambientale e sociale."La nostra collaborazione di lunga data con NYU, e oggi con il Transition Investment Lab, rappresenta un esempio concreto dell’impegno di Investindustrial nel promuovere pratiche di business sostenibili capaci di creare valore nel lungo periodo su scala globale. La nostra presenza strategica ad Abu Dhabi non solo rafforza la cooperazione con partner accademici di eccellenza, ma ci consente anche di investire nella crescita dinamica e nell’innovazione della regione. Insieme, stiamo generando un impatto socio-economico e ambientale concreto, combinando ricerca rigorosa, conoscenza del contesto locale e capitale per creare valore sostenibile per le comunità e per gli investitori in Medio Oriente e a livello globale", ha dichiarato, Founder e Chairman dell’Investindustrial Advisory Board, alumni e Trustee di NYU.Ildella Investindustrial Foundation al Transition Investment Lab riflette un impegno di lungo periodo a favore della finanza sostenibile, della tutela ambientale e della creazione di valore sociale duraturo, in linea con la missione della Fondazione, focalizzata su educazione, sostenibilità e sviluppo economico inclusivo.Laconsolida una relazione pluriennale tra la Investindustrial Foundation, NYU e NYU Stern, avviata oltre dieci anni fa a New York. In qualità di Founding Partner del NYU Stern Center for Sustainable Business, la Investindustrial Foundation ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo di metodologie e framework per la misurazione e la monetizzazione degli impatti di sostenibilità nelle imprese e negli investimenti di private equity, contribuendo con questa collaborazione all’innovazione nei processi di valutazione dell’impatto e di creazione di valore."Questa partnership riflette l’impegno della NYU Abu Dhabi nel promuovere una ricerca che risponda in modo diretto alle sfide e alle opportunità che stanno plasmando la regione. Riunendo rigore accademico, partner impegnati nel lungo termine e una chiara focalizzazione sugli investimenti per la transizione, il Transition Investment Lab e la Stern School of Business di NYU Abu Dhabi contribuiscono ad una ricerca volta a orientare un’allocazione responsabile del capitale e una crescita sostenibile, in particolare in ambiti quali la sicurezza alimentare, che risultano cruciali per la resilienza regionale e globale", afferma, Interim Vice Chancellor della NYU Abu Dhabi.Laconsentirà di ampliare le attività di ricerca, i forum di confronto e la collaborazione con investitori e istituzioni a livello globale e regionale, impegnati nella definizione di percorsi di transizione credibili nei principali settori economici. L’iniziativa è ulteriormente rafforzata dal crescente coinvolgimento di Investindustrial ad Abu Dhabi e nell’area mediorientale, inclusa la recente adesione della società all’ADGM Sustainable Finance Pledge, a conferma dell’impegno verso pratiche di investimento responsabile e trasparenti."Questa collaborazione con la Investindustrial Foundation riveste un’importanza strategica per il Transition Investment Lab e per le nostre attività legate ai mercati privati e alla sostenibilità. Investindustrial è un punto di riferimento riconosciuto nel dimostrare come la sostenibilità possa fungere da motore di creazione di valore nell’economia reale", afferma, Direttore Esecutivo del Transition Investment Lab.