Alcedo acquisce il 70% di EDG ed entra nel settore home decor e design

(Teleborsa) - Alcedo SGR
, uno dei principali operatori di Private Equity, attraverso il Fondo Alcedo V e con il supporto di alcuni co-investitori, ha acquisito il 70% di EDG
, storica società con sede a Santa Maria di Sala (Venezia) leader nel settore dell'home decor, specializzata nel design, nella progettazione e nella distribuzione di articoli decorativi di alta qualità.
Alcedo ha rilevato la partecipazione da Hi-Dec Edizioni
, holding del fondatore di EDG Enzo De Gaspari
, per il tramite della quale quest’ultimo manterrà una quota del 30%
nel capitale della Società, conservando altresì l’attuale ruolo di Amministratore Delegato
.
EDG ha chiuso il 2025 con un Valore della Produzione di oltre 62 milioni di euro. Alcedo entra in EDG con l'obiettivo di accellerarne la crescita, tramite l'ampliamento dei canali di vendita e l'internazionalizzazione
, a cui potrà affiancarsi anche una strategia di crescita per linee esterne
attraverso l'acquisizione di realtà complementari e sinergiche a EDG.
Con questa operazione, il Fondo Alcedo V ha raggiunto l’ottavo investimento
.
“Siamo orgogliosi di affiancare Enzo De Gaspari nel percorso di sviluppo di EDG”, spiega Filippo Nalon, Managing Partner di Alcedo
. “Crediamo molto nel potenziale del brand e nelle prospettive di crescita della Società: supporteremo il fondatore e il management team nel rafforzamento della struttura aziendale, attraverso il consolidamento della posizione di mercato in Italia, lo sviluppo internazionale e l’allargamento dei canali di vendita. Particolare attenzione sarà dedicata all’organizzazione di eventi e al canale contract, anche attraverso partnership strategiche con designer e altri brand che offrono importanti opportunità di espansione”.Enzo De Gaspari, fondatore e AD di EDG
, ha aggiunto: “Abbiamo individuato in Alcedo il partner ideale per competenze, visione e valori condivisi. Continueremo a promuovere insieme la crescita dell’azienda con l’obiettivo di cogliere ogni nuova opportunità, nel segno della continuità e del rafforzamento manageriale, accelerando investimenti, innovazione e crescita nei mercati di riferimento”.