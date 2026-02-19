Alcedo acquisce il 70% di EDG ed entra nel settore home decor e design

(Teleborsa) -, uno dei principali operatori di Private Equity, attraverso il Fondo Alcedo V e con il supporto di alcuni co-investitori, ha, storica società con sede a Santa Maria di Sala (Venezia) leader nel settore dell'home decor, specializzata nel design, nella progettazione e nella distribuzione di articoli decorativi di alta qualità.Alcedo ha, holding del fondatore di EDG, per il tramite della quale quest’ultimonel capitale della Società, conservando altresì l’attuale ruolo diEDG ha chiuso il 2025 con un Valore della Produzione di oltre 62 milioni di euro. Alcedo entra in EDG con l'obiettivo di accellerarne la crescita, tramite l', a cui potrà affiancarsi anche una strategia diattraverso l'acquisizione di realtà complementari e sinergiche a EDG.Con questa operazione, il Fondo Alcedo V ha raggiunto l’“Siamo orgogliosi di affiancare Enzo De Gaspari nel percorso di sviluppo di EDG”, spiega. “Crediamo molto nel potenziale del brand e nelle prospettive di crescita della Società: supporteremo il fondatore e il management team nel rafforzamento della struttura aziendale, attraverso il consolidamento della posizione di mercato in Italia, lo sviluppo internazionale e l’allargamento dei canali di vendita. Particolare attenzione sarà dedicata all’organizzazione di eventi e al canale contract, anche attraverso partnership strategiche con designer e altri brand che offrono importanti opportunità di espansione”., ha aggiunto: “Abbiamo individuato in Alcedo il partner ideale per competenze, visione e valori condivisi. Continueremo a promuovere insieme la crescita dell’azienda con l’obiettivo di cogliere ogni nuova opportunità, nel segno della continuità e del rafforzamento manageriale, accelerando investimenti, innovazione e crescita nei mercati di riferimento”.