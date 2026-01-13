Istat, crescita Italia modesta in un panorama internazionale instabile

(Teleborsa) - Negli ultimi mesi del 2025,e ilhanno ridotto l'incertezza e favorito la liquidità, contenendo in parte le pressioni al ribasso sulla crescita dell’economia mondiale.è stato segnato dache supportano le previsioni di un rallentamento dell’attività economica a livello internazionale per l'anno in corso. Lo rivela l'ultima NIn, dove nel terzo trimestre 2025 si registra un contenuto incremento congiunturale del, i dati ad alta frequenza più recenti segnalano una ottobre, dopo la ripresa nel mese precedente. Si evidenzia unrispetto alla media dell’area euro, con andamenti differenziati tra i diversi settori.La dinamica congiunturale degliè risultata nel complesso(+0,3% e +0,2% rispettivamente per l’export e l’import). Nei primi dieci mesi dell’anno, si registra un incremento tendenziale del 3,4% per le esportazioni e del 3,7% per importazioni nazionali, con andamenti differenziati a livello settoriale.A novembrema cresce in termini tendenziali. Il calo congiunturale coinvolge le sole donne e tutte le classi d’età, a eccezione delle 25-34enni. Tra settembre e novembre si rileva, in media, un contenuto incremento congiunturale dell’occupazione (+0,3% per un totale di +66mila occupati), mentre calano le persone in cerca di lavoro.A dicembre ladell’indice armonizzato dei(IPCA) è stata pari(+2,0%). Sulla base dei dati provvisori, l’inflazione nel 2025 è stata pari all’1,7% in Italia e al 2,1% nell’area euro. In aumento nel terzo trimestre il potere d’acquisto delle famiglie.L'Istat questo mese dedica il consuetoche in Italia sta sperimentando una, superando in modo rilevante la performance dell'intero comparto manifatturiero, sia in termini di produzione sia di scambi commerciali. Tra gennaio e ottobre 2025,i prodotti farmaceutici è, rafforzando il peso del settore che si attesta a oltre. Gli Stati Uniti hanno svolto un ruolo centrale per la crescita delle esportazioni nazionali di prodotti farmaceutici diventando il principale partner commerciale per l'Italia. Elevata è la presenza di imprese multinazionali a controllo estero nel comparto con un ruolo molto rilevante per l’export.