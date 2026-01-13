La francese Elis si consolida nel mercato italiano del pest control con l'acquisizione di DODO

(Teleborsa) - DODO
, società con sede a Cesena attiva nei servizi di disinfestazione, derattizzazione, allontanamento volatili e igiene ambientale, è entrata a far parte del gruppo multinazionale francese Elis
, uno dei principali operatori europei nei servizi alle imprese, a seguito della cessione del 100% delle proprie quote societarie
detenute dall’imprenditore Marco Santini, socio fondatore e amministratore unico della società.
A seguito dell’operazione, la governance di DODO è stata riorganizzata con la nomina del nuovo amministratore
, Mario Viscardi, cui è affidata la guida della società nella nuova fase di sviluppo all’interno del gruppo Elis.
L’operazione si colloca nel percorso di crescita industriale
di DODO e, al contempo, nel processo di consolidamento
del gruppo Elis nel mercato italiano del pest control
