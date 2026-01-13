La francese Elis si consolida nel mercato italiano del pest control con l'acquisizione di DODO

(Teleborsa) -, società con sede a Cesena attiva nei servizi di disinfestazione, derattizzazione, allontanamento volatili e igiene ambientale, è entrata a far parte del, uno dei principali operatori europei nei servizi alle imprese, a seguito delladetenute dall’imprenditore Marco Santini, socio fondatore e amministratore unico della società.A seguito dell’operazione, la governance di DODO è stata riorganizzata con la, Mario Viscardi, cui è affidata la guida della società nella nuova fase di sviluppo all’interno del gruppo Elis.L’operazione si colloca nel percorso didi DODO e, al contempo, nel processo didel gruppo Elis nel