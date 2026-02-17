Redfish, controllata Movinter firma accordo negli Usa per acquisizione dell'80% di MFS

RedFish LongTerm Capital

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni industriali specializzata in PMI ad alto potenziale, ha annunciato la sottoscrizione di unper l’dell'80% di. L'operazione verrà realizzata tramite, società controllata al 75% da Movinter (a sua volta controllata al 99% da RFLTC).MFS è una società americana con sede in Pennsylvania, attiva dal 1984 nella produzione di assiemi metallici per i settori industriale, medicale ed elettromeccanico. L’acquisizione ha unper il Gruppo, in quanto garantisce una presenza produttiva diretta sul suolo statunitense, necessaria per la realizzazione di importanti commesse ferroviarie come WMata e Septa.L’accordo prevede un corrispettivo aldi. Di questi, 100 mila dollari saranno corrisposti tramite azioni proprie di RFLTC al prezzo di 1,30 euro per azione. Il socio fondatore,, manterrà una quota del 20% e resterà alla guida operativa della società come Direttore Generale e Consigliere Delegato. MFS, che impiega 22 dipendenti, ha chiuso il 2025 con un fatturato di circa 3 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di 0,3 milioni.Questa operazione consolida la strategia dinei mercati Aerospace, Rail & Navy avviata da RFLTC nel 2021. L'obiettivo è ottimizzare l'offerta di assiemi complessi e rafforzare il posizionamento competitivo verso i grandi costruttori mondiali. Ildell'operazione è previsto per la fine di maggio 2026, subordinatamente al completamento della due diligence e al raggiungimento di specifici KPI entro il 31 marzo 2026."MFS rappresenta per noi il ponte per raggiungere i nostri obiettivi nel continente americano, un mercato in forte espansione grazie agli investimenti sia da parte dei nostri principali clienti, sia ingenerale nel settore dei trasporti -, CEO di Movinter e investment manager di RFLTC, ha commentato -. Con questa acquisizione puntiamo a sviluppare l’attuale stabilimento produttivo di MFS e garantire una replicabilità delle nostre competenze in prossimità dei principali costruttori di treni in USA. Siamo molto soddisfatti di aver trovato in Earle Bare un imprenditore e Manager che ha deciso di accompagnarci in questa sfida internazionale. Siamo consapevoli che i nostri obiettivi comuni convergeranno nelle migliori soluzioni per i nostri clienti"."Questa acquisizione, la quinta dopo Movinter, Six Italia, SAIEP e Alpi Aviation, conferma la nostra determinazione nel creare un player globale nel mondo dei TIER1 nel ferroviario, navale e aerospaziale, ora il nostro obiettivo è massimizzare le competenze tecniche di queste realtà a beneficio di un mercato in forte espansione a livello globale. La nostra strategia di valorizzare realtà dal grande potenziale nel lungo termine come RFLTC vede in questo progetto la propria massima espressione", ha aggiunto, Presidente di RFLTC e di Movinter."Negli ultimi decenni abbiamo sviluppato MFS sulla base di alta qualità, affidabilità e relazioni a lungo termine con i nostri clienti. Entrare a far parte del progetto con con Movinter e RFLTC rappresenta un'opportunità significativa per rafforzare le nostre capacità, espandere la nostra presenza sul mercato e garantire continuità ai nostri dipendenti e partner. Sono orgoglioso di continuare a guidare MFS in questa nuova fase di crescita e sviluppo", ha dichiarato, CEO di MFS.