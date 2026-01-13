Le banche centrali mondiali lavorano a una dichiarazione di sostegno a Powell

(Teleborsa) - I funzionari delle banche centrali mondiali
stanno lavorando a una dichiarazione
per esprimere il sostegno al presidente della Federal Reserve Jerome Powell
dopo che l'amministrazione Trump ha aperto un'indagine penale nei suoi confronti. Lo ha scritto Bloomberg, citando una persona che ha familiarità con la questione.
La dichiarazione congiunta, che sarà aperta alla firma di tutte le banche centrali, dovrebbe essere emessa sotto la bandiera della Banca dei Regolamenti Internazionali
. Si tratta di un organismo ombrello delle banche centrali, spesso definito come la banca centrale delle banche centrali del mondo.
La dichiarazione sosterrà Powell e sottolineerà la necessità di un'attività bancaria centrale indipendente, hanno detto a Reuters due fonti, secondo cui la dichiarazione, ampiamente modificata nell'ultimo giorno, è ancora in fase di elaborazione e non è chiaro quanti la firmeranno inizialmente
, ma tutti saranno invitati ad aderire in seguito.
L'indagine penale dell'amministrazione statunitense riguarda formalmente la ristrutturazione della sede della Fed, ma Powell l'ha definita un "pretesto" per ottenere l'influenza sui tassi
di interesse.