Le banche centrali mondiali lavorano a una dichiarazione di sostegno a Powell

(Teleborsa) - Istannoper esprimere il sostegno al presidente della Federal Reservedopo che l'amministrazione Trump ha aperto un'indagine penale nei suoi confronti. Lo ha scritto Bloomberg, citando una persona che ha familiarità con la questione.La dichiarazione congiunta, che sarà aperta alla firma di tutte le banche centrali,. Si tratta di un organismo ombrello delle banche centrali, spesso definito come la banca centrale delle banche centrali del mondo.La dichiarazione sosterrà Powell e sottolineerà la necessità di un'attività bancaria centrale indipendente, hanno detto a Reuters due fonti, secondo cui la dichiarazione, ampiamente modificata nell'ultimo giorno, è, ma tutti saranno invitati ad aderire in seguito.L'indagine penale dell'amministrazione statunitense riguarda formalmente la ristrutturazione della sede della Fed, madi interesse.