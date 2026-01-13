Leonteq ottiene l'estensione della licenza BaFin per crescere in Germania

Leonteq

(Teleborsa) -, società svizzera specializzata in prodotti finanziari strutturat, ha, che le consentirà di supportare Leonteq Securities AG nelle sue attività di trading. Questo rappresenta un passo importante nell'espansione della sua attività di retail flow nel mercato tedesco.L'iniziativa di Leonteq per il retail flow si concentra sulla creazione e l'espansione di una piattaforma automatizzata specializzata nell'emissione di un'e nella loro facile negoziabilità per gli investitori privati, proprio come azioni ed ETF.Nell'ambito di questi sforzi, Leonteq aveva già assunto il ruolo di market maker esclusivo per azioni ed ETF sunell'aprile 2024. Inoltre, Leonteq ha lanciato con successo l'emissione e la negoziazione di un gran numero di prodotti a leva quotati sulle borse svizzere SIX e BX Swiss circa un anno dopo."L'iniziativa Retail Flow rappresenta- ha detto il- Con l'estensione della licenza abbiamo raggiunto un traguardo importante nel portare avanti i nostri piani di crescita strategica in Germania, di gran lunga il mercato più grande d'Europa. Ciò rafforza la nostra ambizione di diventare un emittente leader di prodotti cartolarizzati quotati al di fuori della Svizzera. Gli investitori tedeschi beneficeranno della competenza del nostro team locale esperto e dell'accesso senza soluzione di continuità alla nostra sofisticata piattaforma".