Triboo, Giangiacomo Corno entra in Consiglio dopo le dimissioni di Bellomi

Triboo

(Teleborsa) -, Digital Transformation Factory quotata su Euronext Milan, ha annunciato una variazione nella composizione del proprio Consiglio di Amministrazione.Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi il 12 gennaio 2026, ha preso atto dellerassegnate dal Consiglieree ha deliberato la cooptazione del Dott.quale nuovo amministratore della Società. La nomina ha efficacia immediata e resterà valida fino alla prossima assemblea dei soci, che sarà chiamata a deliberare sulla relativa ratifica.A seguito delle dimissioni, Bernardo Bellomi ha cessato anche la carica di componente del. Il Consiglio ha quindi provveduto a nominare Giangiacomo Corno quale nuovo membro del medesimo Comitato. Il nuovo consigliere ha dichiarato di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente, specificando tuttavia di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto e dalla normativa applicabile.