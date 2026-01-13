Milano 12-gen
Finanza
Triboo, Giangiacomo Corno entra in Consiglio dopo le dimissioni di Bellomi
(Teleborsa) - Triboo, Digital Transformation Factory quotata su Euronext Milan, ha annunciato una variazione nella composizione del proprio Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi il 12 gennaio 2026, ha preso atto delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Bernardo Bellomi e ha deliberato la cooptazione del Dott. Giangiacomo Corno quale nuovo amministratore della Società. La nomina ha efficacia immediata e resterà valida fino alla prossima assemblea dei soci, che sarà chiamata a deliberare sulla relativa ratifica.

A seguito delle dimissioni, Bernardo Bellomi ha cessato anche la carica di componente del Comitato Nomine e Remunerazioni. Il Consiglio ha quindi provveduto a nominare Giangiacomo Corno quale nuovo membro del medesimo Comitato. Il nuovo consigliere ha dichiarato di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente, specificando tuttavia di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto e dalla normativa applicabile.

(Foto: Benjamin Child on Unsplash)
