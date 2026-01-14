Milano 9:44
EuroGroup Laminations strappa in Borsa con ok condizionato governo su vendita a FountainVest

EuroGroup Laminations strappa in Borsa con ok condizionato governo su vendita a FountainVest
(Teleborsa) - Scatta in Borsa il titolo EuroGroup Laminations, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, dopo che Reuters ha scritto che il private equity asiatico FountainVest ha ottenuto dal governo italiano il via libera condizionato per l'acquisizione di una quota di maggioranza della società.

Palazzo Chigi ha autorizzato "con prescrizioni" l'acquisto in base alla legislazione sul "golden power", secondo un documento della Presidenza del Consiglio al Parlamento.

Eurogroup Laminations raggiunge 3,582 euro, con un aumento del 6,16%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 3,706 e successiva a quota 3,992. Supporto a 3,42.
