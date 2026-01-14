EuroGroup Laminations strappa in Borsa con ok condizionato governo su vendita a FountainVest

EuroGroup Laminations

Eurogroup Laminations

(Teleborsa) - Scatta in Borsa il titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, dopo che Reuters ha scritto che il private equity asiaticoper l'acquisizione di una quota di maggioranza della società.Palazzo Chigi hal'acquisto in base alla legislazione sul "golden power", secondo un documento della Presidenza del Consiglio al Parlamento.raggiunge 3,582 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 3,706 e successiva a quota 3,992. Supporto a 3,42.