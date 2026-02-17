Piazza Affari tonica in un'Europa positiva. A Milano in evidenza Erg

(Teleborsa) - Si chiude all'insegna del denaro il bilancio nel Vecchio Continente, con la buona performance di Piazza Affari
. Stabile sulla piazza di New York l'S&P-500
.
Sul fronte macroeconomico
l'attenzione degli investitori è rivolta a venerdì quando Oltreoceano verranno pubblicati l’indicatore dell’inflazione Pce core
e la stima del Pil
. I recenti aggiornamenti su occupazione e prezzi hanno rafforzato le aspettative di ulteriori tagli dei tassi da parte della Fed
.
Tornando a Piazza Affari, in evidenza ERG
che, secondo alcune indiscrezioni, starebbe vagliando operazioni straordinarie
che potrebbero portare a un riassetto azionario
della società e fra gli interessati figurerebbero anche A2A
. Secondo Equita
, "l’ipotesi di un’alleanza industriale circola da tempo e, qualora dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe a nostro avviso un elemento positivo per il titolo". Sempre tra i titoli a media capitalizzazione, altra seduta a tinte rosse per BFF Bank
in scia all’avvio di una indagine
da parte della Procura di Milano
sull’istituto di credito con l’ipotesi di falso in bilancio
. Male anche EuroGroup Laminations
in scia alla risoluzione degli accordi
fra il principale azionista Ems e FountainVest, con Equita
che ha tagliato il target price a 1,3 euro (da 3,85 euro) con un taglio di stime "double-digit" per fattorizzare più prudenza sul 2026.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,183. Ha sofferto di parecchie vendite l'oro
, che continua gli scambi a 4.877,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,26%) si attesta su 62,1 dollari per barile.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +61 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,35%. Tra i mercati del Vecchio Continente
andamento positivo per Francoforte
, che avanza di un discreto +0,8%, ben comprata Londra
, che segna un forte rialzo dello 0,79%, e si muove in modesto rialzo Parigi
, evidenziando un incremento dello 0,54%.
A Piazza Affari, il FTSE MIB
ha terminato la giornata con un aumento dello 0,76%, a 45.764 punti, spezzando la serie negativa iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share
, che termina la giornata in aumento dello 0,71% rispetto alla chiusura di ieri.
Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap
(-0,14%); poco sotto la parità il FTSE Italia Star
(-0,29%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, Telecom Italia
avanza del 3,08%.
Si muove in territorio positivo Nexi
, mostrando un incremento del 2,37%.
Denaro su Mediobanca
, che registra un rialzo del 2,34%.
Bilancio decisamente positivo per Banca MPS
, che vanta un progresso del 2,13%.
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su DiaSorin
, che ha terminato le contrattazioni a -6,69%.
Spicca la prestazione negativa di Fincantieri
, che scende del 3,46%.
Tentenna Buzzi
, che cede l'1,09%.
Sostanzialmente debole Stellantis
, che registra una flessione dell'1,08%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, ERG
(+4,88%), MARR
(+4,04%), MFE A
(+3,39%) e Ascopiave
(+2,80%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su BFF Bank
, che ha archiviato la seduta a -11,78%. Comer Industries
scende del 3,09%.
Calo deciso per Webuild
, che segna un -2,9%.
Sotto pressione Avio
, con un forte ribasso del 2,65%.