Piazza Affari tonica in un'Europa positiva. A Milano in evidenza Erg

(Teleborsa) -. Stabile sulla piazza di New York l'Sul frontel'attenzione degli investitori è rivolta a venerdì quando Oltreoceano verranno pubblicati l’e la. I recenti aggiornamenti su occupazione e prezzi hanno rafforzato le aspettative diTornando a Piazza Affari, in evidenzache, secondo alcune indiscrezioni, starebbe vagliandoche potrebbero portare a undella società e fra gli interessati figurerebbero anche. Secondo, "l’ipotesi di un’alleanza industriale circola da tempo e, qualora dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe a nostro avviso un elemento positivo per il titolo". Sempre tra i titoli a media capitalizzazione, altra seduta a tinte rosse perin scia all’avvio di unada parte dellasull’istituto di credito con l’ipotesi di. Male anchein scia allafra il principale azionista Ems e FountainVest, conche ha tagliato il target price a 1,3 euro (da 3,85 euro) con un taglio di stime "double-digit" per fattorizzare più prudenza sul 2026.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,183. Ha sofferto di parecchie vendite l', che continua gli scambi a 4.877,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,26%) si attesta su 62,1 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +61 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,35%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,8%, ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,79%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,54%.A Piazza Affari, ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,76%, a 45.764 punti, spezzando la serie negativa iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,71% rispetto alla chiusura di ieri.Senza direzione il(-0,14%); poco sotto la parità il(-0,29%).Tra lea grande capitalizzazione,avanza del 3,08%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,37%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,34%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,13%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,69%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,46%.Tentenna, che cede l'1,09%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,08%.Tra i(+4,88%),(+4,04%),(+3,39%) e(+2,80%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -11,78%.scende del 3,09%.Calo deciso per, che segna un -2,9%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,65%.