Eurogroup Laminations entra in contrattazione con un -54%

(Teleborsa) - EuroGroup Laminations
(EGLA), società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, è entrata in contrattazione alle 12:13 con calo del 54% rispetto al prezzo di venerdì
. Stamattina è stata sospesa
per eccesso di rialzo, dopo la risoluzione degli accordi annunciati a luglio 2025 tra il principale azionista EMS e il private equity cinese FountainVest, sulla compravendita di una partecipazione di controllo e sulla successiva OPA.
Dopo che il procedimento avviato presso l'autorità indiana competente al rilascio dell'autorizzazione in materia di investimenti esteri diretti, il cui ottenimento era una delle condizioni sospensive per il closing, è stato interrotto a fronte di complessità sopraggiunte durante il processo, EMS e FountainVest hanno trattato per individuare soluzioni (inclusa l'ipotesi di un eventuale scorporo della controllata indiana del gruppo), ma le trattative non hanno avuto esito positivo e così sono stati risolti tutti gli accordi sottoscritti
.