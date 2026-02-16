Milano 9:08
Eurogroup Laminations non fa prezzo (teorico a -50%) su mancata cessione controllo a FountainVest

Finanza
(Teleborsa) - Non riesce a fare prezzo, mostrando un ribasso teorico del 50%, il titolo Eurogroup Laminations, dopo che stamattina è stata resa nota la risoluzione degli accordi annunciati a luglio 2025 tra il principale azionista EMS e il private equity cinese FountainVest dopo l'interruzione, per complessità nel processo, dell'iter per le autorizzazioni necessarie dall'India e dopo aver registrato l'impossibilità di soluzioni alternative.

EuroGroup Laminations, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, ha detto in un successivo comunicato di non essere parte degli accordi contrattuali tra EMS e FountainVest e che l'interruzione dell'operazione non incide sulle prospettive industriali e finanziarie della società.

Gli accordi del 28 luglio 2025 prevedevano che EMS, titolare di una partecipazione del 45,7%, vendesse la propria quota a un veicolo di FountainVest, in una holding che avrebbe avuto il 55,3% di EuroGroup Laminations e in cui avrebbe in parte reinvestito i proventi della vendita.

Al closing ci sarebbe stata una offerta pubblica d'acquisto (OPA) a 3,85 euro per azione, prezzo che rappresentava un premio del 64% rispetto all'ultimo giorno prima dell'annuncio ma che era inferiore del 30% rispetto al prezzo dell'IPO di febbraio 2023 (5,50 euro).
