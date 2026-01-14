Europa centrale e orientale: UniCredit e FEI attivano risorse per accelerare crescita PMI

(Teleborsa) - UniCredit e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI)
, parte del Gruppo BEI, hanno firmato un nuovo accordo di garanzia InvestEU per incrementare significativamente il sostegno alle piccole e medie imprese (PMI) in Europa centrale e orientale.
L’accordo - spiega la nota - è stato annunciato al FT CEE Forum di Vienna, uno degli eventi di riferimento nella regione, che ha riunito oltre 2.000 delegati provenienti da 54 Paesi
per discutere il futuro dell’Europa centrale e orientale, tra cui leader politici, investitori, decisori pubblici e dirigenti d’impresa.La nuova garanzia da 445 milioni di euro
rafforza ed estende l’ombrello di garanzia InvestEU ‘uncapped’ introdotto nel 2023, rendendolo una delle maggiori operazioni InvestEU sostenute dal FEI. Disponibile fino alla fine del 2027, lo strumento mira a mobilitare fino a 890 milioni di euro di finanziamenti aggiuntivi a favore delle PMI in Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania e Slovenia.Lo strumento di garanzia
si concentrerà principalmente su progetti orientati alla sostenibilità e all’innovazione e continuerà a offrire alle PMI condizioni di finanziamento più favorevoli, tra cui prezzi più competitivi, scadenze più lunghe e requisiti di garanzia ridotti.
"Questa operazione dimostra le potenzialità di utilizzo su vasta scala di InvestEU al fine di generare un impatto tangibile per le piccole e medie imprese europee,” ha dichiarato l'Amministratrice unica del FEI Marjut Falkstedt.
"Il potenziamento della nostra partnership con UniCredit ci consente di aiutare migliaia di imprese dell'Europa centrale e orientale a investire nella sostenibilità, nell'innovazione e nella trasformazione digitale. Il significativo ricorso alla precedente garanzia conferma l'esistenza di una domanda e l'efficacia dell'approccio adottato. Siamo quindi orgogliosi di partecipare a questa sua evoluzione."
"Le PMI dei Paesi PECO dell'UE occupano oltre il 65% della popolazione attiva della regione e generano oltre il 55% del valore economico, ma non sempre le condizioni di finanziamento sono all'altezza delle loro ambizioni,” ha sottolineato Teodora Petkova,
Responsabile per l'Europa centrale e orientale di UniCredit. "Grazie alla rinnovata partnership con il FEI possiamo permetterci di innalzare i volumi di prestito e offrire benefici tangibili: migliori condizioni, un orizzonte temporale più lungo e ora anche l'accesso ai mercati dei capitali attraverso i minibond. In questo modo gli imprenditori possono mettere a frutto le loro idee investendo, innovando e sviluppando le proprie attività più rapidamente e con meno difficoltà, a tutto vantaggio della crescita e delle opportunità nelle regioni dell'Europa centrale e orientale."Il nuovo accordo
introduce i minibond tra gli strumenti di finanziamento ammissibili per sostenere l'accesso delle PMI ai mercati dei capitali di debito e la diversificazione delle fonti di finanziamento con soluzioni diverse dai tradizionali prestiti bancari.