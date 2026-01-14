Europa centrale e orientale: UniCredit e FEI attivano risorse per accelerare crescita PMI

UniCredit

(Teleborsa) -, parte del Gruppo BEI, hanno firmato un nuovo accordo di garanziaL’accordo - spiega la nota - è stato annunciato alper discutere il futuro dell’Europa centrale e orientale, tra cui leader politici, investitori, decisori pubblici e dirigenti d’impresa.rafforza ed estende l’ombrello di garanzia InvestEU ‘uncapped’ introdotto nel 2023, rendendolo una delle maggiori operazioni InvestEU sostenute dal FEI. Disponibile fino alla fine del 2027, lo strumento mira a mobilitare fino a 890 milioni di euro di finanziamenti aggiuntivi a favore delle PMI in Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania e Slovenia.si concentrerà principalmente su progetti orientati alla sostenibilità e all’innovazione e continuerà a offrire alle PMI condizioni di finanziamento più favorevoli, tra cui prezzi più competitivi, scadenze più lunghe e requisiti di garanzia ridotti."Questa operazione dimostra le potenzialità di utilizzo su vasta scala di InvestEU al fine di generare un impatto tangibile per le piccole e medie imprese europee,” ha dichiarato l'Amministratrice unica del FEI"Il potenziamento della nostra partnership con UniCredit ci consente di aiutare migliaia di imprese dell'Europa centrale e orientale a investire nella sostenibilità, nell'innovazione e nella trasformazione digitale. Il significativo ricorso alla precedente garanzia conferma l'esistenza di una domanda e l'efficacia dell'approccio adottato. Siamo quindi orgogliosi di partecipare a questa sua evoluzione.""Le PMI dei Paesi PECO dell'UE occupano oltre il 65% della popolazione attiva della regione e generano oltre il 55% del valore economico, ma non sempre le condizioni di finanziamento sono all'altezza delle loro ambizioni,” ha sottolineatoResponsabile per l'Europa centrale e orientale di UniCredit. "Grazie alla rinnovata partnership con il FEI possiamo permetterci di innalzare i volumi di prestito e offrire benefici tangibili: migliori condizioni, un orizzonte temporale più lungo e ora anche l'accesso ai mercati dei capitali attraverso i minibond. In questo modo gli imprenditori possono mettere a frutto le loro idee investendo, innovando e sviluppando le proprie attività più rapidamente e con meno difficoltà, a tutto vantaggio della crescita e delle opportunità nelle regioni dell'Europa centrale e orientale."introduce i minibond tra gli strumenti di finanziamento ammissibili per sostenere l'accesso delle PMI ai mercati dei capitali di debito e la diversificazione delle fonti di finanziamento con soluzioni diverse dai tradizionali prestiti bancari.