Nextalia, completato primo closing di Nextalia Credit Solutions e avviato Fondo Leonardo

(Teleborsa) -, piattaforma indipendente di riferimento nei private market in Italia, ha completato il primo closing dei fondi Nextalia Credit Solutions e Fondo Leonardo, portando le, fondo focalizzato su soluzioni di credito strutturato a supporto della crescita, ha completato con successo il primo closing raggiungendo la dimensione target di 200 milioni di euro. Il fundraising proseguirà nei prossimi mesi, anche a seguito di ulteriori manifestazioni di interesse da parte di primari investitori istituzionali e famiglie. NCS si propone di affiancare imprenditori e investitori specializzati nelle fasi di crescita e consolidamento delle proprie iniziative, nonché nello sviluppo di progetti di natura immobiliare e nei settori infrastructure & energy. In tale contesto, il Fondo supporta i propri partner attraverso strumenti di debito ovvero strumenti ibridi di private capital, caratterizzati da elevata flessibilità e da un supporto qualificato in ambito di governance, preservando al contempo il ruolo centrale dell'imprenditore nella gestione strategica ed operativa.Ilrappresenta il primo fondo ad apporto gestito dalla società con sottostante crediti non performing derivanti da contratti di leasing immobiliare. L'iniziativa nasce in collaborazione con EY e offre una strategia finalizzata a massimizzare il recovery rate dei portafogli apportati attraverso una gestione proattiva e integrata."Il primo closing di Nextalia Credit Solutions e l'avvio del Fondo Leonardo rappresentano due passaggi importanti nel percorso di rafforzamento della nostra piattaforma dedicata al credito - ha commentato l'- Queste iniziative ampliano ulteriormente il nostro presidio nei private credit e confermano la capacità di Nextalia di sviluppare soluzioni di investimento coerenti con le esigenze di investitori istituzionali e imprenditoriali. I risultati raggiunti testimoniano la fiducia degli investitori nelle nostre strategie e rafforzano il ruolo di Nextalia come partner di lungo periodo per la creazione di valore sostenibile".