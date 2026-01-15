BCE, crescita Eurozona rivista al rialzo grazie alla domanda interna

(Teleborsa) - L'economia dell'si avvia verso una fase di stabilizzazione, caratterizzata da una crescita rivista al rialzo e da un'inflazione che punta con decisione verso l'obiettivo del 2%. Secondo l'ultimodella BCE, ilmostra una "buona tenuta" nonostante le incertezze geopolitiche globali. Nel terzo trimestre del 2025, ilè cresciuto dello 0,3%, sostenuto in particolare dall'espansione dei consumi e degli investimenti, oltre che da un robusto mercato del lavoro con una disoccupazione al 6,4%, vicina ai minimi storici.Le nuove stime formulate dagli esperti dell'Eurosistema a dicembre 2025 delineano un profilo di crescita più solido rispetto alle precedenti previsioni di settembre. Ilè stimato in aumento dell'1,4% per il 2025, dell'1,2% nel 2026 e dell'1,4% nel 2027 e 2028. Questo ottimismo deriva principalmente dalla forza della, alimentata dall'incremento dei salari reali e dalla tenuta dell'occupazione. Anche laper infrastrutture e difesa, specialmente in Germania, e il miglioramento delle condizioni di finanziamento post-tagli dei tassi iniziati a metà 2024, contribuiscono positivamente. Sul fronte esterno, le esportazioni dovrebbero riprendere vigore nel 2026 grazie a una minore incertezza sulle politiche commerciali, nonostante l'ombra dei dazi.L'complessiva si è attestata al 2,1% a novembre 2025, mantenendosi in un intervallo ristretto dalladello stesso anno. Le proiezioni indicano che scenderà all'1,9% nel 2026 e all'1,8% nel 2027, per poi risalire esattamente al 2,0% nel 2028. Un elemento di attenzione è l'inflazione dei, che resta elevata (3,5% a novembre) a causa di una crescita salariale superiore alle attese, ora al 4,0%. Tuttavia, gli indicatori prospettici suggeriscono una futura moderazione delleverso il 3% entro la fine del 2026. Un fattore di spinta nel 2028 sarà l'attuazione del nuovo sistema di scambio di quote di emissione (), che potrebbe aggiungere 0,2 punti percentuali all'indice generale.Sul fronte dei, i tassi di interesse sono rimasti invariati nell'ultima riunione del 18 dicembre 2025 (2,00% sui depositi). Sebbene i tassi di mercato abbiano registrato un aumento nell'ultimo trimestre, il costo del credito per imprese e famiglie è rimasto sostanzialmente stabile, attestandosi rispettivamente al 3,5% e al 3,3% per i. Imostrano una crescita moderata (+2,9% per le imprese), segnalando una trasmissione ordinata della. Tuttavia, la BCE avverte che le incertezze geopolitiche e la guerra in Ucraina restano fonti di volatilità che potrebbero causare improvvise ridefinizioni dei prezzi nei mercati, influenzando gli spread e ladell'area.Tra la fine delle dell'estate l'inizio dell'inverno i differenziali dei tassi () si sono ridotti tra idei paesi dell'area Euro, portandosi ai minimi storici a riflesso anche di "una rivalutazione favorevole da parte dei mercati delle prospettive di bilancio di alcuni paesi, come come". Inoltre, con l'attenuarsi dell'incertezza politica in, i rendimenti dei relativi titoli di Stato hanno mostrato risultati analoghi a quelli di altri paesi dell'area dell'euro. Nel contempo, il declassamento del merito di credito sovrano francese ha provocato "soltanto una reazione di breve durata sui mercati finanziari. La dispersione fra paesi deidi rendimento dei titoli sovrani rispetto ai tassi privi di rischio e' diminuita durante tutto il periodo in esame, raggiungendo livelli storicamente bassi", ha aggiunto l'istituzione.Ilha sottolineato l'urgenza diper elevare il potenziale di crescita europeo. In questo contesto, è ritenuto fondamentale rafforzare l'integrazione deie completare l'. La stabilità dellarimane una priorità, con un invito ai governi a privilegiare investimenti strategici che sostengano la produttività, unico vero antidoto per bilanciare le pressioni inflazionistiche derivanti dal costo del lavoro e garantire la sostenibilità del debito nel medio periodo.