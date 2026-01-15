Milano 13:12
BlackRock, afflussi netti record nel 2025 e EPS diluito adjusted +10% a 48,09 dollari

Dividendo trimestrale +10% a 5,73 dollari per azione

(Teleborsa) - BlackRock ha chiuso l'esercizio 2025 14.000 miliardi di dollari di masse gestite (AUM) dopo un record di 698 miliardi di afflussi netti per l'intero anno, inclusi i 342 miliardi del quarto trimestre.

La crescita organica annualizzata delle commissioni di base del 12% nel quarto trimestre riflette la solidità generale degli ETF iShares®, degli investimenti azionari attivi sistematici, dei mercati privati, dell'outsourcing e della liquidità.

L'aumento del 19% dei ricavi per l'intero anno, a 24,2 miliardi, riflette l'impatto positivo dei mercati, la crescita organica delle commissioni di base del 9% negli ultimi dodici mesi, le commissioni relative alle transazioni GIP e HPS e l'aumento dei ricavi da servizi tecnologici e abbonamenti.

BlackRock ha registrato un calo del 7% dell'utile operativo GAAP per l'intero anno e del 16% EPS diluito secondo i principi contabili GAAP relativo a spese non monetarie relative ad acquisizioni e a una donazione di beneficenza non monetaria, esclusi dai risultati rettificati.

L'utile operativo rettificato è aumentato del 18% a 9,6 miliardi nell'intero anno, trainato da maggiori ricavi.

L'EPS diluito rettificato è migliorato del 10% a 48,09 dollari nell'intero 2025 e riflette anche un minore utile non operativo e un numero maggiore di azioni diluite. L'EPS diluito rettificato del quarto trimestre si è attestato a 13,16 dollari, in crescita anch'esso del 10%.

La società ha restituito 5 miliardi di dollari agli azionisti nel 2025, inclusi 1,6 miliardi di dollari di riacquisti di azioni.

Il dividendo trimestrale in contanti approvato dal Cda è in aumento del 10% a 5,73 dollari per azione ed è pagabile il 24 marzo 2026 agli azionisti registrati alla chiusura delle attività il 6 marzo 2026.

Infine, il Cda ha autorizzato il riacquisto di 7 milioni di azioni aggiuntive nell'ambito del programma di riacquisto esistente.

Il Presidente e CEO Laurence D. Fink ha commentato: "BlackRock entra nel 2026 con un'accelerazione su tutta la nostra
piattaforma, dopo l'anno e il trimestre con i migliori afflussi netti della nostra storia. I clienti ci hanno affidato 698 miliardi di dollari di nuovi asset nel 2025, con una crescita organica delle commissioni di base del 9%. Abbiamo chiuso l'anno con due trimestri consecutivi di crescita organica a due cifre delle commissioni di base, di cui il 12% nel quarto trimestre. Il 2026 sarà il nostro primo anno completo come piattaforma unificata con GIP, HPS e Preqin. In tutto il mondo, i clienti desiderano aumentare le proprie attività in BlackRock. La nostra pipeline di attività si è ampliata in termini di prodotti e regioni, abbracciando mandati per i mercati pubblici e privati, tecnologia e dati e canali di distribuzione. Stiamo assistendo a un'eccellente attività di raccolta fondi, mentre lavoriamo per raggiungere il nostro obiettivo di 400 miliardi di dollari di raccolta fondi nei mercati privati ??entro il 2030".

"BlackRock è all'avanguardia in alcuni dei più grandi nuovi canali di crescita del settore: dai mercati privati ??ai fondi pensione e 401(k), agli ETF attivi, ai dati sui mercati privati, agli asset digitali e alla tokenizzazione. La nostra convinzione nella crescita e nella traiettoria dei margini ci ha portato ad aumentare il nostro dividendo per azione del 10% e il livello di riacquisti azionari pianificati. BlackRock si distingue come operatore di scala negli investimenti nei mercati pubblici e privati ??e nella tecnologia, il che sta rafforzando il nostro posizionamento presso i clienti in tutto il mondo. Siamo leader nei mercati pubblici e privati, nonché nella tecnologia e nei dati. Siamo un attore fondamentale sia nei mercati finanziari tradizionali che in quelli decentralizzati. È importante sottolineare che uniamo tutti questi elementi per offrire BlackRock ai nostri clienti in modo coerente e unificato. Abbiamo già iniziato il 2026 con un forte slancio e siamo pronti ad affrontare grandi opportunità future per offrire risultati migliori ai clienti e crescita ai nostri azionisti", ha aggiunto Fink.
