Credito, crescono italiani con un un debito: 1 su 5 riguarda il mutuo

(Teleborsa) -con le banche, che inper l'acquisto di un'abitazione. E' quanto emerge dallarealizzata da Mister Credit - l’area diche si occupa dello sviluppo di soluzioni e strumenti educational per i consumatori.si è registrato undei cittadini maggiorenni con un mutuo o un prestito, che arriva, con una crescita del 3,8% rispetto all’anno precedente.in ripresa rispetto all’anno precedente), in virtù del peso ancora rilevante dei mutui ipotecari, che continuano ad avere un’incidenza significativa nel portafoglio delle famiglie italiane., le variazioni di debito residuo restano generalmente contenute, tranne indove"Nel corso dell’ultimo anno il credito alle famiglie è tornato a crescere, sostenuto da una politica monetaria più favorevole e da un mercato del lavoro in condizioni complessivamente positive. Oggi più di sei italiani su dieci fanno ricorso al credito, mantenendo però grande attenzione alla sostenibilità della rata mensile, che rimane sostanzialmente stabile", spiega, Direttore della linea Mister Credit di CRIF.Per quanto riguarda latra le famiglie italiane, al primo posto vi sono i(destinati all’acquisto di beni e servizi quali auto, moto, elettronica ed elettrodomestici, articoli di arredamento, ecc.) che rappresentano quasi la metà del totalee registrano una rata media di 134 euro. Al secondo posto i, con una quota pari ale una rata media di 256 euro. Infine, la componente dei, che si attestano alsul totale e registrano una rata media di 586 euro. Il dato relativo ai mutui è emblematico dell’importanza che la proprietà della casa ancora riveste nel nostro Paese.rimborsata dagli italiani a livello pro-capite(+0,7% rispetto all’anno precedente), condel Paese. Le regioni in cui i cittadini ogni mese rimborsano lasono ile, con 425 euro, lacon 318 euro, e il, con 306 euro. Entrando nel dettaglio provinciale, asi registra la rata media più elevata, con i cittadini che mensilmente rimborsano. A seguire Trento, con 410 euro (+12,8%), che supera Sondrio, con 370 euro; Milano, con 359 euro, e Bologna, con 333 euro.Per quanto riguarda iltroviamo ancora ilal primo posto del ranking nazionale, con(+8,7%), seguito dalla, con 40.448 euro. Emilia-Romagna e Veneto si caratterizzano per un’esposizione residua intorno ai 38.500 euro. All’estremo opposto della classifica, con soli 19.208 euro, gli abitanti della Calabria risultano avere un debito residuo pari circa alla metà di quello dei veneti e degli emiliano-romagnoli. La provincia italiana con il debito residuo più elevato è risultata essere, con oltre(+0,9%), seguita da Bolzano, con oltre 54.000 euro (+1,9%), e da Trento, che con 51.479 euro (+17%) supera Bologna, con quasi 47.000 euro.