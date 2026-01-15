Francoforte: performance negativa per Fresenius

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia attiva nel settore farmaceutico
, che passa di mano con un calo del 2,65%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fresenius
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di breve periodo del colosso farmaceutico tedesco
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 51,44 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 50,12. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 52,76.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)