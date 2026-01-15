Milano 17:35
Generalfinance colloca altri 20 milioni di euro di bond unsecured. Totale a 100 milioni

(Teleborsa) - Generalfinance, società quotata su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, ha concluso con successo il private placement di ulteriori obbligazioni unsecured per un importo complessivo di 20 milioni di euro, destinate esclusivamente a investitori qualificati.

Le nuove obbligazioni saranno consolidate e formeranno un'unica serie con le obbligazioni in circolazione, denominate "EUR 50,000,000 Senior Unsecured Non-Convertible Notes due 2028" emesse ad aprile 2025 e "EUR 30,000,000 Senior Unsecured Non-Convertible Notes due 2028" emesse a settembre 2025. Le nuove obbligazioni hanno i medesimi termini dei precedenti prestiti obbligazionari, prevedendo - in particolare - una scadenza ad aprile 2028 e una cedola a tasso fisso del 5,5% annuo, con facoltà per Generalfinance di rimborsare anticipatamente a partire dal 17 aprile 2027. Le obbligazioni sono state emesse ad un prezzo pari al 100,65% del valore nominale, sono state sottoscritte da primari investitori istituzionali e saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Access Milan.

I proventi dell'emissione saranno destinati a supportare i piani di sviluppo di Generalfinance e a rafforzarne ulteriormente la capacità di erogazione del credito nell'ambito dell'attività di factoring destinata a clientela in "Special Situation".

Equita SIM è stata Arranger e Lead Manager dell'operazione, mentre Bank of New York Mellon ha rivestito il ruolo di Paying Agent e Account Bank.
