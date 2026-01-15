Generalfinance colloca altri 20 milioni di euro di bond unsecured. Totale a 100 milioni

Generalfinance

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, ha concluso con successo il, destinate esclusivamente a investitori qualificati.Le nuove obbligazioni saranno consolidate e formeranno un', denominate "EUR 50,000,000 Senior Unsecured Non-Convertible Notes due 2028" emesse ad aprile 2025 e "EUR 30,000,000 Senior Unsecured Non-Convertible Notes due 2028" emesse a settembre 2025. Le nuove obbligazioni hanno i medesimi termini dei precedenti prestiti obbligazionari, prevedendo - in particolare - una scadenza ad aprile 2028 e una cedola a tasso fisso del 5,5% annuo, con facoltà per Generalfinance di rimborsare anticipatamente a partire dal 17 aprile 2027. Le obbligazioni sono state emesse ad un prezzo pari al 100,65% del valore nominale, sono state sottoscritte da primari investitori istituzionali e saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Access Milan.I proventi dell'emissione sarannodi Generalfinance e a rafforzarne ulteriormente la capacità di erogazione del credito nell'ambito dell'attività di factoring destinata a clientela in "Special Situation".è stata Arranger e Lead Manager dell'operazione, mentreha rivestito il ruolo di Paying Agent e Account Bank.