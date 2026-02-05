Generalfinance, utile netto in espansione nel 2025 e aggiornate al rialzo le stime 2027

(Teleborsa) - Il Cda di Generalfinance
ha approvato i risultati preliminari
relativi all’esercizio 2025 presentati dall’AD Massimo Gianolli, che evidenzia un utile netto
pari a 28,8 milioni di euro, in crescita del 36% rispetto al 2024, e un patrimonio netto
pari ad 98,4 milioni, in espansione da 80,1 milioni di fine 2024.
Il margine di interesse
si attesta a 18,0 milioni, in accelerazione del 46% rispetto al 2024, grazie principalmente alla crescita dei crediti erogati. La flessione dei tassi di mercato (Euribor 3 mesi) ha determinato una riduzione parallela sia degli interessi passivi che attivi per la componente di finanziamenti e anticipazioni a tasso variabile, che rappresentano la larga parte del passivo e dell’attivo. Il margine d’interesse è dunque interamente “coperto” dal rischio di tasso, al netto di una componente residuale legata al disallineamento nelle tempistiche di riprezzamento fra i tassi attivi e passivi (c.d. “basis risk”).
Nell’anno, il margine d’interesse ha beneficiato, in particolare, dell’effetto volumi
(aumento delle erogazioni), di un ulteriore ottimizzazione del costo del funding
e del contributo degli interessi
da operazioni di smobilizzo di crediti fiscali.
Le commissioni nette
sono pari a 48,7 milioni, in crescita rispetto ai 36,4 milioni del 2024 (+34%). La dinamica delle commissioni attive
risente dell’evoluzione particolarmente positiva del turnover (+28% anno su anno) e della tenuta del pricing unitario delle operazioni di factoring, a testimonianza dell’ottima performance commerciale ed operativa della Società nel corso dell’anno.
Il margine di intermediazione
ammonta a 66,8 milioni (+37%) mentre le rettifiche nette di valore su crediti
ammontano a 2,9 milioni, determinando un costo del rischio, calcolato rapportando le rettifiche all’erogato annuo, pari a 10 basis point. L’aumento del costo del rischio attiene principalmente all’andamento delle rettifiche di valore su crediti classificati in stage 1 e 2, in relazione all’aumento dei volumi di operazioni di factoring e anticipo ordini / contratti.
I costi operativi
sono pari a 20,4 milioni (+27% rispetto al 2024). A fine esercizio il numero di dipendenti di Generalfinance si attesta a 87, rispetto ai 77 di fine 2024. I costi del personale aumentano del 20% su anno, principalmente per l’incremento dell’organico e dell’ulteriore rafforzamento dei sistemi d’incentivazione a breve e lungo termine. Le altre spese amministrative aumentano del 30%, incorporando costi straordinari relativi ai progetti previsti nel Piano Industriale, oltre a un incremento delle spese per iniziative di marketing e comunicazione.
Il Cda proporrà agli azionisti un dividendo in contanti di 1,36 euro
per ciascuna azione ordinaria, +64% rispetto a 0,83 euro del 2024, con stacco cedola il 10 aprile 2026. Sulla base del prezzo dell’azione al 4 febbraio 2026, il rendimento (dividend yield) dell’azione è pari al 5,7%. Il monte dividendi complessivo ammonta pertanto a 17,2 milioni, con un payout del 60% circa.
I coefficienti patrimoniali
di Generalfinance, determinati ai fini delle segnalazioni di vigilanza
e includendo l’utile del primo semestre 2025 al netto della distribuzione di dividendi (con un pay-out ratio pari a circa il 60%), si attestano sui seguenti livelli: 12,0% CET1 ratio; 12,0% TIER1 ratio; 17,4% Total Capital ratio.
Sulla base dei risultati 2025 nettamente superiori
rispetto al Piano Industriale originario approvato nel corso 2025, il Cda ha approvato un aggiornamento in senso migliorativo delle stime prospettiche al 2027
:
- Utile netto cumulato 2025-2027 a circa 98 milioni, da circa 84 milioni del Piano Industriale iniziale (+17%)
- Utile netto atteso nel 2027 a circa 37 milioni, da circa 32 milioni del piano iniziale (+15%)
- Ritorno per gli azionisti: circa 52 milioni di euro in dividendi relativi al triennio 2025-2027, rispetto ai circa 42 milioni del piano iniziale (+24%)
- ROE atteso nel 2027 di circa il 38%, dal 34% del piano iniziale (+410 bps)