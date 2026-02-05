Generalfinance, utile netto in espansione nel 2025 e aggiornate al rialzo le stime 2027

Generalfinance

Utile netto cumulato 2025-2027 a circa 98 milioni, da circa 84 milioni del Piano Industriale iniziale (+17%)

Utile netto atteso nel 2027 a circa 37 milioni, da circa 32 milioni del piano iniziale (+15%)

Ritorno per gli azionisti: circa 52 milioni di euro in dividendi relativi al triennio 2025-2027, rispetto ai circa 42 milioni del piano iniziale (+24%)

ROE atteso nel 2027 di circa il 38%, dal 34% del piano iniziale (+410 bps)

(Teleborsa) - Il Cda diha approvato irelativi all’esercizio 2025 presentati dall’AD Massimo Gianolli, che evidenzia unpari a 28,8 milioni di euro, in crescita del 36% rispetto al 2024, e unpari ad 98,4 milioni, in espansione da 80,1 milioni di fine 2024.Ilsi attesta a 18,0 milioni, in accelerazione del 46% rispetto al 2024, grazie principalmente alla crescita dei crediti erogati. La flessione dei tassi di mercato (Euribor 3 mesi) ha determinato una riduzione parallela sia degli interessi passivi che attivi per la componente di finanziamenti e anticipazioni a tasso variabile, che rappresentano la larga parte del passivo e dell’attivo. Il margine d’interesse è dunque interamente “coperto” dal rischio di tasso, al netto di una componente residuale legata al disallineamento nelle tempistiche di riprezzamento fra i tassi attivi e passivi (c.d. “basis risk”).Nell’anno, il margine d’interesse ha beneficiato, in particolare, dell’(aumento delle erogazioni), di un ulteriore ottimizzazione dele del contributo deglida operazioni di smobilizzo di crediti fiscali.Lesono pari a 48,7 milioni, in crescita rispetto ai 36,4 milioni del 2024 (+34%). La dinamica dellerisente dell’evoluzione particolarmente positiva del turnover (+28% anno su anno) e della tenuta del pricing unitario delle operazioni di factoring, a testimonianza dell’ottima performance commerciale ed operativa della Società nel corso dell’anno.Ilammonta a 66,8 milioni (+37%) mentre leammontano a 2,9 milioni, determinando un costo del rischio, calcolato rapportando le rettifiche all’erogato annuo, pari a 10 basis point. L’aumento del costo del rischio attiene principalmente all’andamento delle rettifiche di valore su crediti classificati in stage 1 e 2, in relazione all’aumento dei volumi di operazioni di factoring e anticipo ordini / contratti.sono pari a 20,4 milioni (+27% rispetto al 2024). A fine esercizio il numero di dipendenti di Generalfinance si attesta a 87, rispetto ai 77 di fine 2024. I costi del personale aumentano del 20% su anno, principalmente per l’incremento dell’organico e dell’ulteriore rafforzamento dei sistemi d’incentivazione a breve e lungo termine. Le altre spese amministrative aumentano del 30%, incorporando costi straordinari relativi ai progetti previsti nel Piano Industriale, oltre a un incremento delle spese per iniziative di marketing e comunicazione.Il Cda proporrà agli azionisti unper ciascuna azione ordinaria, +64% rispetto a 0,83 euro del 2024, con stacco cedola il 10 aprile 2026. Sulla base del prezzo dell’azione al 4 febbraio 2026, il rendimento (dividend yield) dell’azione è pari al 5,7%. Il monte dividendi complessivo ammonta pertanto a 17,2 milioni, con un payout del 60% circa.di Generalfinance, determinati ai fini dellee includendo l’utile del primo semestre 2025 al netto della distribuzione di dividendi (con un pay-out ratio pari a circa il 60%), si attestano sui seguenti livelli: 12,0% CET1 ratio; 12,0% TIER1 ratio; 17,4% Total Capital ratio.Sulla base deirispetto al Piano Industriale originario approvato nel corso 2025, il Cda ha approvato un