Pitti Uomo 109, Pantofola d’Oro celebra i 140 anni tra calcio, cultura e visione contemporanea

Economia, PMI, Industria
(Teleborsa) - Un héritage calcistico che si intreccia con l’artigianalità italiana e una visione culturale capace di parlare al presente. Pantofola d’Oro celebra a Pitti Uomo 109 i 140 anni di storia, e in occasione della fiera ha presentato la nuova collezione Thebe Magugu x Pantofola d’Oro FW26. La capsule ruota attorno all’estetica e ai valori dello Street Soccer, fenomeno sociale e culturale, capace di generare appartenenza e riscatto, un linguaggio universale che attraversa continenti e storie personali.


“In 140 anni di storia, il calcio è sempre stato il cuore pulsante di Pantofola d’Oro. Non è solo sport, ma cultura, identità e connessione. - ha sottolineato Kim Williams, CEO Pantofola d’Oro - La visione di Thebe Magugu traduce tutto questo in un linguaggio autentico e profondamente umano. Con la FW26 celebriamo il nostro anniversario guardando al futuro, unendo calzature e apparel in un progetto che parla di inclusione, stile e condivisione”.

Secondo Thebe Magugu “Il calcio è un fenomeno che unisce. In Sudafrica è un vero rimedio sociale: persone di ogni classe, razza e credo condividono gioia e dolore insieme. È per questo che lo considero un indicatore culturale globale. Farlo con Pantofola d’Oro rende questo progetto ancora più significativo”

L’evoluzione FW26 introduce tute invernali essenziali, pensate come uniformi contemporanee: capi senza fantasia, funzionali e avvolgenti. I colori riprendono la palette già presentata a giugno durante Pitti Uomo, con richiami alle tonalità calde della savana, rafforzando la coerenza narrativa della collaborazione.

Sul fronte footwear, protagonista resta il modello 540, derivato da una scarpa tecnica da calcio e reinterpretato in chiave lifestyle. La silhouette affusolata dal gusto leggermente retrò è valorizzata dal suede e dalla suola in gomma Vibram x Pantofola d’Oro, mentre la stringatura che avvolge la calzatura sotto la suola richiama l’archivio calcistico del brand. Il modello è proposto in più colorazioni, per uomo e donna.

Pantofola d’Oro rinnova infine il proprio know-how con la tecnica del tinto in tomaia, applicata ai modelli 540 e Superleggera: tonalità pastello su vitellino crust per un effetto delicato e leggermente vintage.
