Pitti Uomo 109, Pantofola d’Oro celebra i 140 anni tra calcio, cultura e visione contemporanea





Un héritage calcistico che si intreccia con l'artigianalità italiana e una visione culturale capace di parlare al presente.celebra ai 140 anni di storia, e in occasione della fiera ha presentato la nuova collezione Thebe Magugu x Pantofola d'Oro FW26. La capsule ruota attorno all'estetica e ai valori dellofenomeno sociale e culturale, capace di generare appartenenza e riscatto, un linguaggio universale che attraversa continenti e storie personali."In 140 anni di storia, il calcio è sempre stato il cuore pulsante di Pantofola d'Oro. Non è solo sport, ma cultura, identità e connessione. - ha sottolineato, CEO Pantofola d'Oro - La visione di Thebe Magugu traduce tutto questo in un linguaggio autentico e profondamente umano. Con la FW26 celebriamo il nostro anniversario guardando al futuro, unendo calzature e apparel in un progetto che parla di inclusione, stile e condivisione".Secondo"Il calcio è un fenomeno che unisce. In Sudafrica è un vero rimedio sociale: persone di ogni classe, razza e credo condividono gioia e dolore insieme. È per questo che lo considero un indicatore culturale globale. Farlo con Pantofola d'Oro rende questo progetto ancora più significativo"L'evoluzioneintroduce tute invernali essenziali, pensate come uniformi contemporanee: capi senza fantasia, funzionali e avvolgenti. I colori riprendono la palette già presentata a giugno durante Pitti Uomo, con richiami alle tonalità calde della savana, rafforzando la coerenza narrativa della collaborazione.Sul fronte footwear, protagonista resta il, derivato da una scarpa tecnica da calcio e reinterpretato in chiave lifestyle. La silhouette affusolata dal gusto leggermente retrò è valorizzata dal suede e dalla suola in gomma Vibram x Pantofola d'Oro, mentre la stringatura che avvolge la calzatura sotto la suola richiama l'archivio calcistico del brand. Il modello è proposto in più colorazioni, per uomo e donna.Pantofola d'Oro rinnova infine il proprio know-how con la tecnica del tinto in tomaia, applicata ai modelli 540 e Superleggera: tonalità pastello su vitellino crust per un effetto delicato e leggermente vintage.