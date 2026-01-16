ABC Company avvia un progetto di acquisizione congiunta della maggioranza di Alpi Tensotend e CSC

ABC Company

(Teleborsa) -, società di consulenza e veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan, comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’investimento in un progetto di acquisizione congiunta finalizzato all’ingresso nel capitale, con una partecipazione di maggioranza, di Alpi S.r.l., operante con il marchio Tensotend, e di C.S.C. Allestimenti ( “CSC” e congiuntamente con Alpi, le “Target”) e di aver sottoscritto una lettera di intenti non vincolante nell’ambito di tale operazione.è una società fondata nel 1990 e con sede a Sesto San Giovanni (MI), attiva nella progettazione, produzione, vendita e noleggio di tensostrutture e tendostrutture per applicazioni temporanee e permanenti.è un operatore di riferimento nel settore del noleggio e dell’allestimento di strutture per eventi.Nel 2024 Tensotend ha registrato ricavi pari a circa Euro 10,5 milioni, con un EBITDA di circa Euro 3,3 milioni, evidenziando una marginalità elevata, coerente con il forte contenuto tecnico e industriale del proprio modello di business. CSC ha conseguito invece ricavi pari a circa Euro 10,4 milioni, con un EBITDA di circa Euro 2,2 milioni.Considerate congiuntamente, le due società nel 2024 presentano ricavi aggregati superiori a Euro 20 milioni e un EBITDA aggregato pari a circa Euro 5,5 milioni, configurando una piattaforma industriale solida e scalabile, in grado di sostenere un percorso di sviluppo strutturato, fondato su una redditività operativa robusta e su una significativa capacità di generazione di cassa.L’operazione prevede l’acquisizione congiunta di una partecipazione di maggioranza del capitale di Tensotend e CSC, considerate quali asset industrialmente complementari e funzionali alla creazione di un unico polo integrato nel settore delle tensostrutture e degli allestimenti. L’acquisizione sarà effettuata(“NewCo”), che sarà controllata indirettamente da ABC Company, anche attraverso veicoli di co-investimento, e che deterrà il controllo delle società operative attraverso due sub-holding dedicate.È previsto che una parte degli attuali soci delle Target reinvesta nel capitale della NewCo, mantenendo una partecipazione qualificata di minoranza, complessivamente pari a circa il 40% del capitale sociale, mentre la restante partecipazione, pari a circa il 60%, sarà detenuta da un veicolo di investimento promosso e costituito da ABC Company (“ABC Club Deal”) partecipato e controllato dalla stessa ABC Company e da selezionati co – investitori, nell’ambito di un investimento in equity da parte di ABC Company per un importo complessivo pari a circa Euro 5 milioni.Ilavverrà mediante una combinazione di capitale proprio, conferito da ABC Club Deal e dai soci reinvestitori in NewCo, e di finanziamento bancario, in linea con strutture di mercato per operazioni di questa tipologia.Successivamente al perfezionamento dell’operazione, è previsto un processo di integrazione societaria e organizzativa che potrà includere la fusione delle società operative con le rispettive sub-holding, con l’obiettivo di semplificare la struttura del gruppo e massimizzare le sinergie industriali e gestionali.A seguito del perfezionamento dell’operazione, la governance del gruppo sarà strutturata in modo da garantire il controllo e l’indirizzo strategico da parte di ABC Company, assicurando al contempo la continuità gestionale e il coinvolgimento attivo dei soci reinvestitori., di cui tre nominati da ABC Company e due nominati dai soci reinvestitori. Il Consiglio di Amministrazione nominerà Roberto Bruno, attuale socio di riferimento ed amministratore delegato di Tensotend, quale Presidente Esecutivo, con responsabilità in materia di strategia e sviluppo del gruppo, e Andrea Maglia, attuale socio e Amministratore Delegato di CSC, quale Amministratore Delegato del progetto, con deleghe operative e gestionali, inclusa l’attuazione del piano industriale condiviso.Il perfezionamento dell’operazione è subordinato all’approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti di ABC Company, ai sensi della disciplina applicabile alle operazioni di reverse take-over prevista dall’art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, previo espletamento degli adempimenti informativi e regolamentari previsti dalla disciplina in materia di reverse take-over, ivi incluse la messa a disposizione del pubblico del documento informativo e le dichiarazioni di ABC Company a Borsa Italiana e le attestazioni rilasciate dall’Euronext Growth Advisor. Con riferimento alla procedura di reverse take over, l’assemblea degli azionisti sarà chiamata a deliberare contestualmente anche in merito alle operazioni di acquisizione di Global Strategy S.r.l. e di Drago Forneria Genovese, già comunicate al mercato rispettivamente il 17 ed il 24 dicembre scorso. Inoltre, il buon esito dell’operazione è subordinato al verificarsi di ulteriori condizioni sospensive usuali per operazione di questo tipo.Ilè previsto per il primo semestre 2026.L’operazione, spiega una nota, si inserisce nella strategia di ABC Company di investire in piattaforme industriali caratterizzate da posizionamento distintivo, elevata specializzazione tecnica e potenziale di crescita strutturale, con l’obiettivo di supportarne lo sviluppo attraverso un approccio di lungo periodo e una governance orientata alla creazione di valore sostenibile.