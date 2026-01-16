Milano 9:12
45.780 -0,15%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 9:12
10.220 -0,18%
25.337 -0,06%

L'Europa resta al palo. A Piazza Affari scendono MPS e Mediobanca

(Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Sul fronte macroeconomico, l'inflazione in Germania è rallentata a dicembre all'1,8%, ha reso noto l'ufficio federale di statistica confermando i dati preliminari, rispetto al 2,3% su base annua a novembre.

Tra le notizie societarie, Kloeckner ha accettato di essere acquisita da Worthington Steel per 11 euro per azione, ovvero un valore aziendale di 2,4 miliardi di dollari; Delfin, holding della famiglia Del Vecchio, ha reso noto di non aver mai discusso alcuna ipotesi di dismissione della propria partecipazione finanziaria in MPS.

Con riguardo ai titoli mossi dai giudizi degli analisti a Piazza Affari, Mediobanca ha avviato la copertura su Intercos con Outperform, mentre Bank of America ha abbassato a Neutral la raccomandazione su Brunello Cucinelli.

Dopo qualche giornata più debole, l'hype sull'AI ha ricevuto nuovo slancio grazie ai solidi risultati - e alle prospettive ancora migliori - pubblicati ieri mattina da TSMC e grazie all'accordo commerciale tra Stati Uniti e Taiwan incentrato sul settore dei semiconduttori, riducendo i dazi reciproci statunitensi sui prodotti taiwanesi al 15% e garantendo oltre 250 miliardi di dollari di investimenti taiwanesi nella produzione di chip statunitense, guidata da aziende come TSMC.

L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,161. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 4.608 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%.

Piccolo passo verso l'alto dello spread, che raggiunge quota +69 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,41%.

Tra le principali Borse europee senza slancio Francoforte, che negozia con un -0,06%, Londra è stabile, riportando un moderato -0,18%, e andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a 0%.

Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 45.776 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si posiziona a 48.631 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,07%); con analoga direzione, sulla parità il FTSE Italia Star (-0,08%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, guadagno moderato per DiaSorin, che avanza dell'1,18%. Piccoli passi in avanti per A2A, che segna un incremento marginale dello 0,97%. Giornata moderatamente positiva per Lottomatica, che sale di un frazionale +0,77%. Seduta senza slancio per Telecom Italia, che riflette un moderato aumento dello 0,64%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Mediobanca, che ottiene -2,75%. Preda dei venditori Banca MPS, con un decremento del 2,16%. Si concentrano le vendite su Brunello Cucinelli, che soffre un calo dell'1,95%. Vendite su Tenaris, che registra un ribasso dell'1,88%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Sanlorenzo (+1,98%), Technogym (+1,74%), Intercos (+1,61%) e BFF Bank (+1,33%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Pharmanutra, che prosegue le contrattazioni a -1,16%. Tentenna GVS, con un modesto ribasso dello 0,72%. Giornata fiacca per Safilo, che segna un calo dello 0,72%. Piccola perdita per Tamburi, che scambia con un -0,7%.
