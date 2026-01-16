L'Europa resta al palo. A Piazza Affari scendono MPS e Mediobanca

(Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia
, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Sul fronte macroeconomico
, l'inflazione in Germania
è rallentata
a dicembre all'1,8%, ha reso noto l'ufficio federale di statistica confermando i dati preliminari, rispetto al 2,3% su base annua a novembre.
Tra le notizie societarie
, Kloeckner
ha accettato di essere acquisita da Worthington Steel per 11 euro per azione, ovvero un valore aziendale di 2,4 miliardi di dollari; Delfin, holding della famiglia Del Vecchio, ha reso noto
di non aver mai discusso alcuna ipotesi di dismissione della propria partecipazione finanziaria in MPS
.
Con riguardo ai titoli mossi dai giudizi degli analisti
a Piazza Affari, Mediobanca
ha avviato
la copertura su Intercos
con Outperform, mentre Bank of America ha abbassato
a Neutral la raccomandazione su Brunello Cucinelli
.
Dopo qualche giornata più debole, l'hype sull'AI ha ricevuto nuovo slancio
grazie ai solidi risultati - e alle prospettive ancora migliori - pubblicati ieri mattina da TSMC
e grazie all'accordo commerciale tra Stati Uniti e Taiwan incentrato sul settore dei semiconduttori, riducendo i dazi reciproci statunitensi sui prodotti taiwanesi al 15% e garantendo oltre 250 miliardi di dollari di investimenti taiwanesi nella produzione di chip statunitense, guidata da aziende come TSMC.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,161. Nessuna variazione significativa per l'oro
, che scambia sui valori della vigilia a 4.608 dollari l'oncia. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%.
Piccolo passo verso l'alto dello spread
, che raggiunge quota +69 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 3,41%. Tra le principali Borse europee
senza slancio Francoforte
, che negozia con un -0,06%, Londra
è stabile, riportando un moderato -0,18%, e andamento cauto per Parigi
, che mostra una performance pari a 0%.
Sostanzialmente stabile Piazza Affari
, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB
che si ferma a 45.776 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share
(Piazza Affari
), che si posiziona a 48.631 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(+0,07%); con analoga direzione, sulla parità il FTSE Italia Star
(-0,08%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, guadagno moderato per DiaSorin
, che avanza dell'1,18%. Piccoli passi in avanti per A2A
, che segna un incremento marginale dello 0,97%. Giornata moderatamente positiva per Lottomatica
, che sale di un frazionale +0,77%. Seduta senza slancio per Telecom Italia
, che riflette un moderato aumento dello 0,64%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Mediobanca
, che ottiene -2,75%. Preda dei venditori Banca MPS
, con un decremento del 2,16%. Si concentrano le vendite su Brunello Cucinelli
, che soffre un calo dell'1,95%. Vendite su Tenaris
, che registra un ribasso dell'1,88%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Sanlorenzo
(+1,98%), Technogym
(+1,74%), Intercos
(+1,61%) e BFF Bank
(+1,33%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Pharmanutra
, che prosegue le contrattazioni a -1,16%. Tentenna GVS
, con un modesto ribasso dello 0,72%. Giornata fiacca per Safilo
, che segna un calo dello 0,72%. Piccola perdita per Tamburi
, che scambia con un -0,7%.