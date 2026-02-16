L'Europa resta al palo, a Milano guidano Leonardo e Fincantieri

(Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia
, in linea con i principali mercati di Eurolandia.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,185. Scambia in retromarcia l'oro
, che scivola a 4.989,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,98%), raggiunge 63,51 dollari per barile.
In lieve rialzo lo spread
, che si posiziona a +61 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,36%. Tra i listini europei
tentenna Francoforte
, che cede lo 0,46%, seduta senza slancio per Londra
, che riflette un moderato aumento dello 0,26%, e Parigi
è stabile, riportando un moderato +0,06%.
A Milano, il FTSE MIB
è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 45.419 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share
, che archivia la seduta a 48.133 punti, sui livelli della vigilia.
In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-0,28%); con analoga direzione, in rosso il FTSE Italia Star
(-0,92%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Leonardo
(+3,62%), Fincantieri
(+3,40%), Tenaris
(+2,91%) e Saipem
(+2,39%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Nexi
, che ha chiuso a -3,50%.
Sotto pressione DiaSorin
, che accusa un calo del 2,98%.
Scivola STMicroelectronics
, con un netto svantaggio del 2,04%.
In rosso Ferrari
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,95%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Avio
(+4,36%), Sanlorenzo
(+4,34%), Comer Industries
(+3,85%) e D'Amico
(+3,06%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su BFF Bank
, che ha terminato le contrattazioni a -12,17%.
Vendite a piene mani su Interpump
, che soffre un decremento del 4,82%.
Spicca la prestazione negativa di Reply
, che scende del 2,99%. MARR
scende del 2,55%.