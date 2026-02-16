L'Europa resta al palo, a Milano guidano Leonardo e Fincantieri

euro / dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,185. Scambia in retromarcia l', che scivola a 4.989,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,98%), raggiunge 63,51 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +61 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,36%.tentenna, che cede lo 0,46%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,26%, eè stabile, riportando un moderato +0,06%.A Milano, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 45.419 punti; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 48.133 punti, sui livelli della vigilia.In lieve ribasso il(-0,28%); con analoga direzione, in rosso il(-0,92%).di Milano, troviamo(+3,62%),(+3,40%),(+2,91%) e(+2,39%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,50%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,98%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,04%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,95%.di Milano,(+4,36%),(+4,34%),(+3,85%) e(+3,06%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -12,17%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,82%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,99%.scende del 2,55%.