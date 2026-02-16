Milano 17:35
45.419 -0,03%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:35
10.474 +0,26%
Francoforte 17:35
24.801 -0,46%

L'Europa resta al palo, a Milano guidano Leonardo e Fincantieri

L'Europa resta al palo, a Milano guidano Leonardo e Fincantieri
(Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia.

Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,185. Scambia in retromarcia l'oro, che scivola a 4.989,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,98%), raggiunge 63,51 dollari per barile.

In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +61 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,36%.

Tra i listini europei tentenna Francoforte, che cede lo 0,46%, seduta senza slancio per Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,26%, e Parigi è stabile, riportando un moderato +0,06%.

A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 45.419 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share, che archivia la seduta a 48.133 punti, sui livelli della vigilia.

In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-0,28%); con analoga direzione, in rosso il FTSE Italia Star (-0,92%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Leonardo (+3,62%), Fincantieri (+3,40%), Tenaris (+2,91%) e Saipem (+2,39%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Nexi, che ha chiuso a -3,50%.

Sotto pressione DiaSorin, che accusa un calo del 2,98%.

Scivola STMicroelectronics, con un netto svantaggio del 2,04%.

In rosso Ferrari, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,95%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Avio (+4,36%), Sanlorenzo (+4,34%), Comer Industries (+3,85%) e D'Amico (+3,06%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su BFF Bank, che ha terminato le contrattazioni a -12,17%.

Vendite a piene mani su Interpump, che soffre un decremento del 4,82%.

Spicca la prestazione negativa di Reply, che scende del 2,99%.

MARR scende del 2,55%.
