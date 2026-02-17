Piazza Affari consolida il segno più a metà seduta guidato dai bancari, più cauto il resto dell'Europa

(Teleborsa) - Valori in rialzo per la Borsa di Milano mentre il resto di Eurolandia viaggia cauta.
Negli USA, i future su Wall Street si muovono sotto la parità, dopo la festività di ieri del Presidents' Day. A Milano si conferma a metà giornata lo slancio di Mediobanca
e Mps
, seguite da Italgas
e Telecom Italia
. Sotto pressione invece Fincantieri
, Diasorin
e Prysmian
sull'hold di Berenberg.
Il sentiment degli investitori trova maggiore stabilità dopo settimane di volatilità sui mercati globali, con le preoccupazioni legate al possibile impatto dell’IA
sui margini delle società tradizionali che si attenuano.
Sul fronte geopolitico
, è cominciato oggi a Ginevra
un secondo ciclo di negoziati tra Stati Uniti e Iran
, nel tentativo di evitare un intervento militare statunitense, più volte minacciato da Donald Trump.
Dal lato macroeconomico
, l'Istat
ha segnalato che a dicembre 2025
il saldo commerciale
era pari a +6.037 milioni di euro (+5.147 milioni a dicembre 2024) mentre il deficit energetico (-3.755 milioni) era inferiore rispetto a un anno prima (-5.184 milioni).
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,184. Giornata negativa per l'oro
, che continua la seduta a 4.925,6 dollari l'oncia, in calo dell'1,34%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,52%.
In lieve rialzo lo spread
, che si posiziona a +62 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,35%. Tra le principali Borse europee
guadagno moderato per Francoforte
, che avanza dello 0,21%, piccoli passi in avanti per Londra
, che segna un incremento marginale dello 0,45%, e senza spunti Parigi
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.
A Piazza Affari, il FTSE MIB
continua la giornata con un aumento dello 0,72%, a 45.745 punti, bloccando così la scia ribassista sostenuta da cinque cali consecutivi, che ha preso il via martedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share
, che si porta a 48.443 punti.
In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-0,42%); come pure, in frazionale calo il FTSE Italia Star
(-0,49%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, denaro su Mediobanca
, che registra un rialzo del 3,55%.
Bilancio decisamente positivo per Banca MPS
, che vanta un progresso del 2,93%.
Buona performance per Telecom Italia
, che cresce dell'1,95%.
Sostenuta Italgas
, con un discreto guadagno dell'1,85%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Prysmian
, che ottiene -2,88%.
Soffre Fincantieri
, che evidenzia una perdita del 2,87%.
Preda dei venditori DiaSorin
, con un decremento del 2,45%.
Si concentrano le vendite su Leonardo
, che soffre un calo dell'1,82%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, ERG
(+4,61%), MARR
(+2,51%), MFE A
(+2,31%) e Ascopiave
(+1,87%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su BFF Bank
, che prosegue le contrattazioni a -6,77%.
Vendite su Avio
, che registra un ribasso del 5,43%.
Pessima performance per Technoprobe
, che registra un ribasso del 4,15%.
Seduta negativa per Sesa
, che mostra una perdita del 2,51%.