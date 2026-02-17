Piazza Affari consolida il segno più a metà seduta guidato dai bancari, più cauto il resto dell'Europa

Mediobanca

(Teleborsa) -Negli USA, i future su Wall Street si muovono sotto la parità, dopo la festività di ieri del Presidents' Day. A Milano si conferma a metà giornata lo slancio di, seguite da. Sotto pressione invecesull'hold di Berenberg.Il sentiment degli investitori trova maggiore stabilità dopo settimane di volatilità sui mercati globali, con le preoccupazioni legate alsui margini delle società tradizionali che si attenuano.Sul fronte, è cominciato oggi aun secondo ciclo di, nel tentativo di evitare un intervento militare statunitense, più volte minacciato da Donald Trump.Dal lato, l'ha segnalato che ailera pari a +6.037 milioni di euro (+5.147 milioni a dicembre 2024) mentre il deficit energetico (-3.755 milioni) era inferiore rispetto a un anno prima (-5.184 milioni).Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,184. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 4.925,6 dollari l'oncia, in calo dell'1,34%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,52%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +62 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,35%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,21%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,45%, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,72%, a 45.745 punti, bloccando così la scia ribassista sostenuta da cinque cali consecutivi, che ha preso il via martedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 48.443 punti.In lieve ribasso il(-0,42%); come pure, in frazionale calo il(-0,49%).Tra lea grande capitalizzazione, denaro su, che registra un rialzo del 3,55%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,93%.Buona performance per, che cresce dell'1,95%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,85%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,88%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,87%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,45%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,82%.Tra i(+4,61%),(+2,51%),(+2,31%) e(+1,87%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,77%.Vendite su, che registra un ribasso del 5,43%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,15%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,51%.