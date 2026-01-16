Petrolio, HSBC: Brent stabile a 65 dollari nel 2026 nonostante i rischi geopolitici

HSBC

(Teleborsa) -ha confermato la propria previsione suldelper il, sostenendo che i fondamentali del mercato limiteranno i rally innescati dalle. Nonostante lacausata dai rischi geopolitici, la banca d'affari ritiene che l'ampio surplus di offerta globale manterrà i prezzi ancorati intorno alla metà dei sessanta dollari.Secondo gli analisti del gruppo bancario, ilsi trova stretto trae un'stimata in circa 2,8 milioni di barili al giorno per il 2026. Si tratta dello squilibrio più significativo dai tempi della pandemia, con un surplus che potrebbe superare inella prima metà dell'anno. Sebbene queste scorte non siano ancora del tutto evidenti negli inventari a terra, il petrolio stoccato in mare ha raggiunto i massimi da diversi anni, rendendo i prezzi estremamente sensibili ai titoli di cronaca.HSBC ha identificato inle principali variabili per la volatilità a breve termine. Mentre le tensioni trae Iran hanno spinto i prezzi verso l'alto di circa il 10% da inizio gennaio, gli analisti prevedono che tali fiammate rientreranno se i flussi fisici di greggio non subiranno interruzioni. Parallelamente, un eventuale accordo di pace tra Russia epotrebbe pesare sulle quotazioni in vista di un possibile allentamento delle sanzioni.L'alleanzadovrebbe contribuire all'eccesso di offerta nella seconda metà dell'anno tramite l'allentamento dei tagli alla produzione. Tuttavia, HSBC nota che laper le riserve strategiche e la politica estera statunitense forniranno un supporto strutturale, impedendo cali eccessivi e mantenendo il Brent in una fascia di oscillazione stabile.