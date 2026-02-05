ConocoPhillips punta a tagli per 1 miliardo di dollari nel 2026 dopo un trimestre sotto le attese

(Teleborsa) - ConocoPhillips
, il principale produttore indipendente di petrolio e gas negli Stati Uniti, ha annunciato l'obiettivo di ridurre i costi operativi e di capitale di 1 miliardo di dollari
nel 2026. La decisione giunge dopo che la società ha mancato le stime di Wall Street per il quarto trimestre del 2025, penalizzata significativamente dalla debolezza
dei prezzi dell'energia
.
Nel periodo ottobre-dicembre, l'azienda ha registrato un utile rettificato
di 1,02 dollari per azione
, contro gli 1,11 dollari previsti mediamente dagli analisti. Il prezzo medio realizzato è sceso a 42,46 dollari per barile equivalente (boe), segnando una contrazione del 19% rispetto all'anno precedente. Questo calo riflette la flessione del benchmark Brent, sceso dell'11,3% a causa delle preoccupazioni legate all'eccesso di offerta e all'introduzione di dazi doganali.
Nonostante il contesto di prezzi sfavorevole, la produzione trimestrale
è salita a 2,32 milioni di barili equivalenti al giorno
(boepd), superando i 2,18 milioni dello scorso anno grazie all'apporto strategico di Marathon Oil
, acquisita nel 2024 per 22,5 miliardi di dollari.
Il CEO Ryan Lance
ha sottolineato che la nuova spinta al risparmio si aggiunge alle sinergie di oltre 1 miliardo di dollari già catturate nel 2025. Per fronteggiare la pressione sui margini e ottimizzare l'efficienza del capitale, la società ha già avviato una profonda ristrutturazione
che prevede una riduzione della forza lavoro
compresa tra il 20% e il 25%.
Per il 2026
, ConocoPhillips ha delineato una guida operativa
che prevede una produzione stimata tra 2,33 e 2,36 milioni di boepd
, con una spesa in conto capitale di circa 12 miliardi di dollari e costi operativi rettificati per 10,2 miliardi.
Sul fronte della remunerazione degli azionisti
, l'azienda intende mantenere fede alla sua proposta di valore restituendo il 45% del flusso di cassa operativo. In linea con questo impegno, è stato dichiarato un dividendo ordinario
per il primo trimestre 2026 pari a 0,84 dollari per azione. La società mira inoltre a generare circa 7 miliardi di dollari
di flusso di cassa libero
incrementale entro il 2029, consolidando la propria posizione competitiva attraverso un portafoglio globale diversificato e progetti a basso costo nel Lower 48.