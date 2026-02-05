ConocoPhillips punta a tagli per 1 miliardo di dollari nel 2026 dopo un trimestre sotto le attese

ConocoPhillips

(Teleborsa) -, il principale produttore indipendente di petrolio e gas negli Stati Uniti, ha annunciato l'obiettivo di ridurre i costi operativi e di capitale dinel 2026. La decisione giunge dopo che la società ha mancato le stime di Wall Street per il quarto trimestre del 2025, penalizzata significativamente dalladeiNel periodo ottobre-dicembre, l'azienda ha registrato undi, contro gli 1,11 dollari previsti mediamente dagli analisti. Il prezzo medio realizzato è sceso a 42,46 dollari per barile equivalente (boe), segnando una contrazione del 19% rispetto all'anno precedente. Questo calo riflette la flessione del benchmark Brent, sceso dell'11,3% a causa delle preoccupazioni legate all'eccesso di offerta e all'introduzione di dazi doganali.Nonostante il contesto di prezzi sfavorevole, laè salita a(boepd), superando i 2,18 milioni dello scorso anno grazie all'apporto strategico di, acquisita nel 2024 per 22,5 miliardi di dollari.Il CEOha sottolineato che la nuova spinta al risparmio si aggiunge alle sinergie di oltre 1 miliardo di dollari già catturate nel 2025. Per fronteggiare la pressione sui margini e ottimizzare l'efficienza del capitale, la società ha già avviato una profondache prevede una riduzione dellacompresa tra il 20% e il 25%.Per il, ConocoPhillips ha delineato unache prevede una, con una spesa in conto capitale di circa 12 miliardi di dollari e costi operativi rettificati per 10,2 miliardi.Sul fronte della, l'azienda intende mantenere fede alla sua proposta di valore restituendo il 45% del flusso di cassa operativo. In linea con questo impegno, è stato dichiarato unper il primo trimestre 2026 pari a 0,84 dollari per azione. La società mira inoltre a generare circadiincrementale entro il 2029, consolidando la propria posizione competitiva attraverso un portafoglio globale diversificato e progetti a basso costo nel Lower 48.