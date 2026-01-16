Pitti Uomo 109, Bharnaba: “Il Made in Italy come linguaggio moderno”





(Teleborsa) - Tradizione artigianale, ricerca stilistica e funzionalità convivono in un linguaggio raffinato e attuale. Questi i pilastri su cui si fondache sceglieper presentare la propria visione di brand pensato per un uomo consapevole, alla ricerca di capi d’eccellenza, senza compromessi tra eleganza e confort.Il progetto prende forma nel cuore di Napoli, dalla visione di, che nel 2021 dà vita a un progetto capace di reinterpretare i codici classici del menswear in chiave moderna. Il design Bharnaba nasce da un dialogo costante tra passato e presente. La tradizione sartoriale viene reinterpretata alla luce delle esigenze attuali, con uno sguardo attento alla cultura contemporanea, all’evoluzione dello stile e ai nuovi modi di vivere l’eleganza.“È un progetto in piena evoluzione. In soli 4 anni è esploso nel mercato sia italiano che europeo, e questo ci fa molto piacere perchè il nostro progetto principale è il Made in Italy, non visto come un’etichetta, ma come valore aggiunto da dare ai nostri capi. - ha sottolineato, Direttore Artistico di Bharnaba - Si tratta di capi sartoriali, che appartengono alla nostra terra, vediamo dalladove la sartoria è una delle eccellenze del territorio”Al centro della proposta BHARNABA spiccano, autentici manifesti del brand. Capi iconici che trovano nuova espressione attraverso volumi equilibrati, costruzioni sartoriali evolute e una costante attenzione al dettaglio. Il doppiopetto, simbolo di eleganza senza tempo, viene alleggerito nelle strutture e reso più fluido nelle vestibilità, mentre i cappotti si distinguono per linee pulite, materiali ricercati e un perfetto equilibrio tra rigore e contemporaneità. Emblematica è la giacca destrutturata BHARNABA, simbolo di un lusso rilassato e moderno, pensato per garantire comfort, libertà di movimento e un’eleganza naturale. Ogni capo è pensato per accompagnare l’uomo moderno nella quotidianità, mantenendo un’allure sofisticata ma mai rigida, in cui il lusso si esprime attraverso la qualità dei tessuti, la precisione delle lavorazioni e una vestibilità impeccabile.